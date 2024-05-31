Орлов о лимите: «Игроки с русскими паспортами деградируют. Сидят на скамейке и курят. Нет стимула»
Геннадий Орлов считает, что лимит на легионеров негативно влияет на россиян.
– Лимит – это плохо?
– Все тренеры говорят, что плохо. Я тоже говорю, что плохо. Все чиновники говорят: нет, у нас тогда в сборной никого не будет.
Понимаешь, что происходит? Сегодня эти, у которых русские паспорта, они же деградируют как футболисты. Они сидят на скамейке и курят тихо. Ну, это образно. Нет стимула.
Почему «Балтика» и «Сочи» так хорошо провели весну? Вы видели, сколько у них иностранцев появилось? Но эти иностранцы-то, по большому счету, игроки средней силы, – отметил комментатор.
Наглядно?.
Кассьера может за премию жилы рвет, а может из спортивной злости.