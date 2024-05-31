Орлов о лимите: «Игроки с русскими паспортами деградируют. Сидят на скамейке и курят. Нет стимула»

Теги премьер-лига Россия Балтика Геннадий Орлов лимит на легионеров Сочи Футбол

Геннадий Орлов считает, что лимит на легионеров негативно влияет на россиян.

– Лимит – это плохо?

– Все тренеры говорят, что плохо. Я тоже говорю, что плохо. Все чиновники говорят: нет, у нас тогда в сборной никого не будет.

Понимаешь, что происходит? Сегодня эти, у которых русские паспорта, они же деградируют как футболисты. Они сидят на скамейке и курят тихо. Ну, это образно. Нет стимула.

Почему «Балтика» и «Сочи» так хорошо провели весну? Вы видели, сколько у них иностранцев появилось? Но эти иностранцы-то, по большому счету, игроки средней силы, – отметил комментатор.

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10 комментариев
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Зарплаты надо раза в три урезать в РПЛ, и доплачивать за результат, как в Спартаке девяностых было - тогда и стимул, и желание появятся, а лень и деградация отступят. Но чиновникам и финансовым гениям не понять.
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Зобнин получает 2,5 млн. €, лучший бомбардир РПЛ Касьерра в 2 раза меньше, Зобнин вальяжно гуляет по полю, Кассьерра рвëт жилы.
Наглядно?.
+4
-2
+2
Ответ Black Phoenix
Зарплаты надо раза в три урезать в РПЛ, и доплачивать за результат, как в Спартаке девяностых было - тогда и стимул, и желание появятся, а лень и деградация отступят. Но чиновникам и финансовым гениям не понять.
Да не, бред какой-то
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Курят одну на всех, зато смеются
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Ну дык и бывшие комментаторы деградируют на ютуб-каналах. Сидят в своих прокуренных студиях и несут чушь.
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Вообще-то курить в общественных местах в нашей стране запрещено! О чём это он?
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Действительно - стать сильнее и пробиться в основу это ж не стимул
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Ответ Black Phoenix
Зарплаты надо раза в три урезать в РПЛ, и доплачивать за результат, как в Спартаке девяностых было - тогда и стимул, и желание появятся, а лень и деградация отступят. Но чиновникам и финансовым гениям не понять.
В три? Большинству нужно ЗП из долларов в рубли перевести без пересчёта.
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Зобнин получает 2,5 млн. €, лучший бомбардир РПЛ Касьерра в 2 раза меньше, Зобнин вальяжно гуляет по полю, Кассьерра рвëт жилы. Наглядно?.
Вы платежки их видели?
Кассьера может за премию жилы рвет, а может из спортивной злости.
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