Орлов о лимите: «Игроки с русскими паспортами деградируют. Сидят на скамейке и курят. Нет стимула»

Геннадий Орлов считает, что лимит на легионеров негативно влияет на россиян.

– Лимит – это плохо?

– Все тренеры говорят, что плохо. Я тоже говорю, что плохо. Все чиновники говорят: нет, у нас тогда в сборной никого не будет.

Понимаешь, что происходит? Сегодня эти, у которых русские паспорта, они же деградируют как футболисты. Они сидят на скамейке и курят тихо. Ну, это образно. Нет стимула.

Почему « » и « » так хорошо провели весну? Вы видели, сколько у них иностранцев появилось? Но эти иностранцы-то, по большому счету, игроки средней силы, – отметил комментатор.