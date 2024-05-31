Лэмпард может возглавить «Бернли» после ухода Компани. Паркер и Беллами тоже в шорт-листе

Фрэнк Лэмпард может возглавить «Бернли».

По информации The Times, англичанин находится в списке кандидатов на замену , который ушел в «Баварию».

Последним местом работы 45-летнего был « », который он покинул в конце прошлого сезона.

Также в списке претендентов на пост главного тренера « » находятся помощник Компани Крэйг Беллами, назначенный временно исполняющим обязанности, и бывший тренер «Брюгге» .

Отмечается, что перед новым тренером будет поставлена задача вернуть «Бернли» в Премьер-лигу после того, как они были понижены в классе в этом сезоне, заняв 19-е место с 24 очками.