Лэмпард может возглавить «Бернли» после ухода Компани. Паркер и Беллами тоже в шорт-листе

Теги Венсан Компани Фрэнк Лэмпард Крэйг Беллами Скотт Паркер премьер-лига Англия Бернли чемпионшип Футбол

Фрэнк Лэмпард может возглавить «Бернли».

По информации The Times, англичанин находится в списке кандидатов на замену Венсану Компани, который ушел в «Баварию».

Последним местом работы 45-летнего Лэмпарда был «Челси», который он покинул в конце прошлого сезона.

Также в списке претендентов на пост главного тренера «Бернли» находятся помощник Компани Крэйг Беллами, назначенный временно исполняющим обязанности, и бывший тренер «Брюгге» Скотт Паркер.

Отмечается, что перед новым тренером будет поставлена задача вернуть «Бернли» в Премьер-лигу после того, как они были понижены в классе в этом сезоне, заняв 19-е место с 24 очками.

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7 комментариев
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Я думаю куда Паркер пропал - что-то не слыхать, а он на дно залег
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Фрэнки выведет Бёрнли в АПЛ, а там или Боэли уволит Мареску и вернёт Фрэнка, или Баварии понадобится замена после Компани.
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Хуже точно не будет. По сравнению с бельгийской обезьяной Фрэнк выглядит достойным тренером.
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Где Джерарды и Лэмпарды, а где был Хави..
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Очень надеюсь снова увидеть Фрэнки в качестве тренера. Любимый игрок детства. А если назначат Беллами, он будет после каждого поражения прописывать хук тому, кто особенно провинился (вспоминая легендарное манчестерское дерби)
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