Лэмпард может возглавить «Бернли» после ухода Компани. Паркер и Беллами тоже в шорт-листе
Фрэнк Лэмпард может возглавить «Бернли».
По информации The Times, англичанин находится в списке кандидатов на замену Венсану Компани, который ушел в «Баварию».
Последним местом работы 45-летнего Лэмпарда был «Челси», который он покинул в конце прошлого сезона.
Также в списке претендентов на пост главного тренера «Бернли» находятся помощник Компани Крэйг Беллами, назначенный временно исполняющим обязанности, и бывший тренер «Брюгге» Скотт Паркер.
Отмечается, что перед новым тренером будет поставлена задача вернуть «Бернли» в Премьер-лигу после того, как они были понижены в классе в этом сезоне, заняв 19-е место с 24 очками.