Академия футбола Спартак – Химки-М где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Вторая Лига 1 июня
В субботу, 1 июня, сыграют Академия футбола Спартак и Химки-М в рамках Второй Лиги по футболу (ФНЛ-2, ПФЛ).
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- Игра пройдет на стадионе «Спартак Тамбов».
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Академия футбола Спартак – Химки-М
- Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени.
Академия футбола Спартак: все новости
Вторая Лига по футболу (ФНЛ-2, ПФЛ): все новости
Последние матчи Академия футбола Спартак
- Динамо Владивосток – Академия футбола Спартак : 1 – 0
- Академия футбола Спартак – Строгино : 3 – 1
- Квант – Академия футбола Спартак : 0 – 3
- Академия футбола Спартак – СКА-Хабаровск-2 : 2 – 1
- Орел – Академия футбола Спартак : 1 – 0
Последние матчи Химки-М
- Химки-М – Композит : 1 – 2
- Динамо Владивосток – Химки-М : 0 – 0
- Химки-М – Строгино : 3 – 2
- Квант – Химки-М : 0 – 1
- Химки-М – СКА-Хабаровск-2 : 1 – 0
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