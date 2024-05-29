Академия футбола Спартак – Химки-М где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Вторая Лига 1 июня

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В субботу, 1 июня, сыграют Академия футбола Спартак и Химки-М в рамках Второй Лиги по футболу (ФНЛ-2, ПФЛ).

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Во сколько играют Академия футбола Спартак – Химки-М

  • Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени.

Академия футбола Спартак: все новости

Химки-М: все новости

Вторая Лига по футболу (ФНЛ-2, ПФЛ): все новости

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