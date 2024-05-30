Счет в матче Кубка Казахстана изменили после его окончания. «Тобол» обыграл «Атырау» 2:0, но один гол отменили

Теги судьи высшая лига Казахстан Тобол Атырау Olimpbet-Кубок Казахстана Ахмед Эль-Мессауди Жаслан Жумашев Sports – Казахстан Футбол

Счет в матче Кубка Казахстана изменили после его окончания.

Первый полуфинальный матч Кубка Казахстана между «Тоболом» и «Атырау» закончился победой хозяев со счетом 2:0. Однако уже по окончании встречи один гол костанайцев был отменен: в официальном протоколе матча значится счет 1:0 без учета гола Жаслана Жумашева, забитого на 85-й минуте.

В конечном счете автором единственного гола стал Ахмед Эль-Мессауди, реализовавший пенальти на 40-й минуте.

Ответный полуфинал пройдет 19 июня в Атырау. В финале Кубка Казахстана победитель этого противостояния встретится с «Актобе» или «Елимаем».

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