Счет в матче Кубка Казахстана изменили после его окончания. «Тобол» обыграл «Атырау» 2:0, но один гол отменили

Счет в матче Кубка Казахстана изменили после его окончания.

Первый полуфинальный матч Кубка Казахстана между « » и « » закончился победой хозяев со счетом 2:0. Однако уже по окончании встречи один гол костанайцев был отменен: в официальном протоколе матча значится счет 1:0 без учета гола Жаслана Жумашева, забитого на 85-й минуте.

В конечном счете автором единственного гола стал Ахмед Эль-Мессауди, реализовавший пенальти на 40-й минуте.

Ответный полуфинал пройдет 19 июня в Атырау. В финале Кубка Казахстана победитель этого противостояния встретится с «Актобе» или «Елимаем».