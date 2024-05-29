Рюдигер о словах Анчелотти про пасту, лосось и брокколи: «Возможно, он сказал это, потому что худеет. Я перед играми ем спагетти болоньезе, разговариваю с мамой и молюсь 5 раз в день»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Антонио Рюдигер религия Питание Футбол

Антонио Рюдигер рассказал, что будет есть перед финалом Лиги чемпионов.

Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сказал, что перед матчем с «Боруссией» хочет съесть пасту, лосось и брокколи. 

– Анчелотти назвал свой предматчевый рацион: лосось, брокколи, паста и легкий сон. А у вас?

– Возможно, он сказал это, потому что худеет (смеется). Он давно в этом деле и многое знает.

Я всегда ем спагетти болоньезе перед играми, разговариваю с мамой, а это самое важное, и молюсь пять раз в день, – сказал защитник «Реала».

Матч между «Реалом» и дортмундской «Боруссией» пройдет на стадионе «Уэмбли» 1 июня. 

11 комментариев
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Ответ Н.Ф.
Набожный он какой-то.
Он мусульманин, они молятся именно 5 раз в день, это нормально
+12
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Ответ Onion
Прикольная мода в 21 веке. А не задолбали ли эти ребята своих богов постоянными к ним обращениями?
Как атеист могу сказать, что никогда не осуждал ни одной веры, если они и все направлены на человеколюбие
+3
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+3
Прикольная мода в 21 веке. А не задолбали ли эти ребята своих богов постоянными к ним обращениями?
+6
-6
0
Молоток!
0
0
0
Анчелотти. 64 года. Тренер. И соблюдает режим. Хороший тренер - пример во всем.
0
0
0
Ответ Onion
Прикольная мода в 21 веке. А не задолбали ли эти ребята своих богов постоянными к ним обращениями?
а ты не обращай внимания! изучай космос....
+2
-2
0
Ответ Михо
Он мусульманин, они молятся именно 5 раз в день, это нормально
Когда только работать успевают:))
+1
-1
0
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