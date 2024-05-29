Рюдигер о словах Анчелотти про пасту, лосось и брокколи: «Возможно, он сказал это, потому что худеет. Я перед играми ем спагетти болоньезе, разговариваю с мамой и молюсь 5 раз в день»

Антонио Рюдигер рассказал, что будет есть перед финалом Лиги чемпионов.

Ранее главный тренер «Реала» сказал, что перед матчем с «Боруссией» хочет съесть пасту, лосось и брокколи.

– Анчелотти назвал свой предматчевый рацион: лосось, брокколи, паста и легкий сон. А у вас?

– Возможно, он сказал это, потому что худеет (смеется). Он давно в этом деле и многое знает.

Я всегда ем спагетти болоньезе перед играми, разговариваю с мамой, а это самое важное, и молюсь пять раз в день, – сказал защитник « ».

Матч между «Реалом» и дортмундской «Боруссией» пройдет на стадионе «Уэмбли» 1 июня.