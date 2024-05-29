Захарян забил за «Реал Сосьедад» в товарищеском матче с «Токио Верди»

Теги Реал Сосьедад Ла Лига товарищеские матчи (клубы) Токио Верди Арсен Захарян Футбол

Арсен Захарян забил гол за «Реал Сосьедад» в товарищеском матче.

Испанская команда обыграла «Токио Верди» в товарищеской встрече со счетом 2:0.

Российский полузащитник вышел на замену на 68-й минуте и поразил ворота соперника на 91-й.

Захарян присоединился к «Сосьедаду» прошлым летом. В составе команды из Сан-Себастьяна он провел 40 официальных матчей, отличившись 1 голом и 2 ассистами.

Статистику 21-летнего игрока можно найти здесь

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6 комментариев
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Дай Бог чтобы в новом сезоне он уже полностью адаптировавшись начнëт играть по-полной.
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Все на Сан-Себастьянскую!
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Ответ Bartez1986
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Не надо
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Ответ Goldstream
Все на Сан-Себастьянскую!
Пришёл праздновать, а все уже куда сан-съебастянились😪
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