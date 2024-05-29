Захарян забил за «Реал Сосьедад» в товарищеском матче с «Токио Верди»

Арсен Захарян забил гол за «Реал Сосьедад» в товарищеском матче.

Испанская команда обыграла « » в товарищеской встрече со счетом 2:0.

Российский полузащитник вышел на замену на 68-й минуте и поразил ворота соперника на 91-й.

присоединился к « » прошлым летом. В составе команды из Сан-Себастьяна он провел 40 официальных матчей, отличившись 1 голом и 2 ассистами.

Статистику 21-летнего игрока можно найти здесь.