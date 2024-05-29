Игорь Калинин: «Факел» – народная команда. Весь сезон нас критикуют, говорят про автобус. «Урал» 11 лет в РПЛ и больше 39 очков не набирал. Наш бюджет почти в 2 раза меньше, чем у других»
Игорь Калинин назвал «Факел» народной командой.
«Факел» дома обыграл «Ахмат» в матче 30‑го тура Мир РПЛ (2:0). По итогам сезона воронежцы с 32 очками заняли 11‑е место в турнирной таблице и сохранили прописку в Премьер-лиге.
– В чем надо прибавить «Факелу», чтобы в следующий раз не допускать таких ситуаций, когда в последнем туре решается судьба прописки в РПЛ?
– Нам надо продолжать борьбу до конца. Мы бьемся за болельщиков, за себя, семьи. «Факел» – это народная команда.
На протяжении всего сезона все почему‑то критикуют «Факел», говорят про какой‑то автобус. «Урал» 11 лет играет в РПЛ и больше 39 очков не набирал. У нас бюджет почти в два раза меньше, чем у других команд, с которыми мы боролись за выживание, но мы оказались выше них, – сказал бывший защитник «Факела» Игорь Калинин.
Радимов – Асхабадзе о том, что «Факел» перехватил статус «народной команды»: «Он улетел в космос после победы над всего лишь «Ахматом. «Спартак» это звание заслужил не одним-двумя годами, а всей историей»
Типа народ в стране бедный и они самые бедные. Значит народные.
У Калинина - в голове причинно следственная связь, что если самые бедные, то народные.
Вот тут я с ним не соглашусь.
Ну зачем врёшь?)В сезоне , когда вышли в рпл, была 3,5 к средняя посещаемость.
https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/Russia/1st_division/stats/turnir_18906/game_1380805052?ysclid=lwroxooqmj815486691
Вот домашний матч из того же сезона.
Суббота, 16-00.
СУДЬЯ Кукуян Павел (Сочи)
СТАДИОН «ЦС Профсоюзов» (Воронеж)
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