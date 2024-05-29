Игорь Калинин: «Факел» – народная команда. Весь сезон нас критикуют, говорят про автобус. «Урал» 11 лет в РПЛ и больше 39 очков не набирал. Наш бюджет почти в 2 раза меньше, чем у других»

Игорь Калинин назвал «Факел» народной командой.

« » дома обыграл «Ахмат» в матче 30‑го тура Мир (2:0). По итогам сезона воронежцы с 32 очками заняли 11‑е место в турнирной таблице и сохранили прописку в Премьер-лиге.

– В чем надо прибавить « », чтобы в следующий раз не допускать таких ситуаций, когда в последнем туре решается судьба прописки в РПЛ?

– Нам надо продолжать борьбу до конца. Мы бьемся за болельщиков, за себя, семьи. «Факел» – это народная команда.

На протяжении всего сезона все почему‑то критикуют «Факел», говорят про какой‑то автобус. « » 11 лет играет в РПЛ и больше 39 очков не набирал. У нас бюджет почти в два раза меньше, чем у других команд, с которыми мы боролись за выживание, но мы оказались выше них, – сказал бывший защитник «Факела» .

Радимов – Асхабадзе о том, что «Факел» перехватил статус «народной команды»: «Он улетел в космос после победы над всего лишь «Ахматом. «Спартак» это звание заслужил не одним-двумя годами, а всей историей»