Игорь Калинин: «Факел» – народная команда. Весь сезон нас критикуют, говорят про автобус. «Урал» 11 лет в РПЛ и больше 39 очков не набирал. Наш бюджет почти в 2 раза меньше, чем у других»

Теги премьер-лига Россия Урал Факел Игорь Калинин Матч ТВ Футбол

Игорь Калинин назвал «Факел» народной командой.

«Факел» дома обыграл «Ахмат» в матче 30‑го тура Мир РПЛ (2:0). По итогам сезона воронежцы с 32 очками заняли 11‑е место в турнирной таблице и сохранили прописку в Премьер-лиге.

В чем надо прибавить «Факелу», чтобы в следующий раз не допускать таких ситуаций, когда в последнем туре решается судьба прописки в РПЛ?

– Нам надо продолжать борьбу до конца. Мы бьемся за болельщиков, за себя, семьи. «Факел» – это народная команда.

На протяжении всего сезона все почему‑то критикуют «Факел», говорят про какой‑то автобус. «Урал» 11 лет играет в РПЛ и больше 39 очков не набирал. У нас бюджет почти в два раза меньше, чем у других команд, с которыми мы боролись за выживание, но мы оказались выше них, – сказал бывший защитник «Факела» Игорь Калинин.

Радимов – Асхабадзе о том, что «Факел» перехватил статус «народной команды»: «Он улетел в космос после победы над всего лишь «Ахматом. «Спартак» это звание заслужил не одним-двумя годами, а всей историей»

Материалы по теме

55 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
В чем связь народности, автобуса и очков Урала?
+68
-6
+62
Ответ Давид Agabekyan
В чем связь народности, автобуса и очков Урала?
В бедности.
Типа народ в стране бедный и они самые бедные. Значит народные.
+53
-3
+50
По факту бюджет Факела примерно в 2 раза ниже, чем у 15-й команды по бюджету (Пари НН). Если говорить про остальных конкурентов, то там зачастую и в 3 раза меньше. Асхабадзе герой, без преувеличений.
+39
-5
+34
Ответ Caniball
Факел - самый бедный и это факт. У Калинина - в голове причинно следственная связь, что если самые бедные, то народные. Вот тут я с ним не соглашусь.
А ещё народные потому что Урал 39 очков не набирал. Все логично
+35
-6
+29
Ответ Давид Agabekyan
В чем связь народности, автобуса и очков Урала?
Позвонки просто выкрутили
+21
-3
+18
Факел - самый бедный и это факт.
У Калинина - в голове причинно следственная связь, что если самые бедные, то народные.
Вот тут я с ним не соглашусь.
+20
-4
+16
Ответ Давид Agabekyan
А ещё народные потому что Урал 39 очков не набирал. Все логично
Про 39 очков он говорил в контексте критики за автобусность. Мол Урал 11 лет ставит автобус и ничего, а их критикуют.
+15
-2
+13
Ответ elninjo_3
Хватит уже про народную команду. Народная команда - это клуб, за который болеют по всей России. Это явно не Факел. А на счет автобуса с ним согласен. Факел весь сезон играл в высокий прессинг, но не забивал. А все по привычке считают, что это автобус
Про "народную команду" уже даже в соц.сетях и форумах болельщиков Факела люди пишут мол "да камоон, успокойтесь с народной командой". Хотя, резонно отметить, что чаще всего это журналисты донимают со своим "а можно ли назвать Факел народной командой?". А что, отвечать "нет, нельзя так назвать"?
+5
-1
+4
Ответ Dmitry_1986
Домашнее посещение далеко от топа , на выезде тоже 1,5 человека приходит на фанатку, ну мы народные ….. почему , да хрен его знает …. Тут бы СМ напрячься, появился конкурент, такой же любитель самовыдуманных орденов с закруткой на спине …..
Домашнее посещение - eternal sold out. Не знаю в курсе ты, но максимальное число мест, которое РФС разрешила реализовывать Факелу - 14 999. По выездной активности Факелу тоже нет равных в лиге в условиях фан айди. Факел по сути играет дома в 28 (или 26) из 30 матчей сезона (кроме Питера и Краснодара, также Екб и Орен so-so из-за дальности). Насчёт "народной команды" согласен, не нравится этот пафосный ярлык. Жаль, что люди в клубе его постоянно используют.
+7
-3
+4
пора проводить Кубок Народных Команд
+5
-1
+4
Интересно, кто им вбил в голову, что Факел народная команда? Только из-за посещаемости стадиона? Смешно... Мне, болельщику ЦСКА и то понятно, что народная команда в стране - это мясо.
+9
-5
+4
У Калинина просто обида на Урал, но и Факел с болельщиками надо упомянуть и похвалить в противовес Уралу, вот и сложил все в одну кучу, нет в одно предложение. Так не каждый сможет.
+4
0
+4
Хватит уже про народную команду. Народная команда - это клуб, за который болеют по всей России. Это явно не Факел. А на счет автобуса с ним согласен. Факел весь сезон играл в высокий прессинг, но не забивал. А все по привычке считают, что это автобус
+3
-1
+2
Ответ HCBV
2000 человек в Москве на Черкизоне, и это ещё вся фанатка бойкотирует, полтора человека, ага. Не пиши такой бред больше, пожалуйста
Я был на этом матче, когда Москву посещал. В шоке был.Там на других трибунах за Факел болели полно народу.Четверть пришедших точно была.Единственный матч в сезоне, который видел)
+2
0
+2
Факел ♥️. И отдельное уважение за «Сектор Газа» на трибунах.
+2
0
+2
Ответ Dmitry_1986
Домашнее посещение далеко от топа , на выезде тоже 1,5 человека приходит на фанатку, ну мы народные ….. почему , да хрен его знает …. Тут бы СМ напрячься, появился конкурент, такой же любитель самовыдуманных орденов с закруткой на спине …..
2000 человек в Москве на Черкизоне, и это ещё вся фанатка бойкотирует, полтора человека, ага. Не пиши такой бред больше, пожалуйста
+1
0
+1
Ответ MishaFCZ
За какие ты семьи ты бьешься клоун? За бабки ты бьешся
Бабки в Факеле платят на уровне середняка ФНЛ. Тот же Божин отказался от x2 предложений прошлым летом, лишь бы играть за Факел. Дорогого стоит, у других такого не встретить, я думаю.
+2
-1
+1
Ответ Oleg Kolesnikov
Про "народную команду" уже даже в соц.сетях и форумах болельщиков Факела люди пишут мол "да камоон, успокойтесь с народной командой". Хотя, резонно отметить, что чаще всего это журналисты донимают со своим "а можно ли назвать Факел народной командой?". А что, отвечать "нет, нельзя так назвать"?
Эти лозунги портят нам имидж. И игроки должны спустится с небес на землю. Вот если бы мы обыгрывали всех подряд с феерией голов и тики-такой, тогда еще можно о чем-то говорить. А пока - мы просто обычная команда с необычно большой популярностью в Воронежской и Липецкой областях.
+1
0
+1
Ответ Доктор Верховцев
Да не дай бог Зениту стать «народной». Это элитарный клуб. Приличной команде ни к чему быть ширпотребом.
Бог Зенит ещё покарает, уверен) Есть за что)
0
0
0
Ответ MishaFCZ
За какие ты семьи ты бьешься клоун? За бабки ты бьешся
В Екатеринбурге ему позвонки нападающие соперников выворачивали, а в Воронеже видимо поблажку ему дали , вот Зарипов и осмелел.
0
0
0
Калинин это тот быдлан, что на журналиста наехал за вопрос про выкрученные позвонки? Он думает, что весь народ такой же, как он?
0
0
0
Ответ Oleg Kolesnikov
Бабки в Факеле платят на уровне середняка ФНЛ. Тот же Божин отказался от x2 предложений прошлым летом, лишь бы играть за Факел. Дорогого стоит, у других такого не встретить, я думаю.
Довольно иронично еще, что написал это фан Зенита)))
0
0
0
Ответ Oleg Kolesnikov
Бабки в Факеле платят на уровне середняка ФНЛ. Тот же Божин отказался от x2 предложений прошлым летом, лишь бы играть за Факел. Дорогого стоит, у других такого не встретить, я думаю.
x2 = двух, почему нормально не написать? Всего на два символа больше!
+1
-1
0
Ответ Рашпель793
Похоже, "народность" команды в РПЛ определяется тем, кто больше плачет и на других кивает 🤔 Попытка неплохая у воронежцев, но до одной столичной команды не дотягивают.
Народность команды - это когда за нее болеют все слои населения по всей России. Это, конечно, не Факел. И уж точно не Зенит)
+1
-1
0
Ответ Alex
Скажи лучше ,-неолигархичная)
Не скажу.
0
0
0
Ответ Колбаса Бессовестная
Воронежцы топы по нытью) Везде их критикуют, недооценивают, ущемляют, если их слушать. Хотя в репортажах журналистов вроде бы всегда их больше хвалят кмк)
Это менталитет такой. Там любят поныть и поприбедняться.
0
0
0
Ответ Всё знаю
Такой маргарин в голове собрал))) Поэтому я очень хочу, чтобы факел вылетел. Не получилось в этом сезоне. Верю, что в след. сезоне смогут завоевать путёвку в лучшую лигу мира. И сразу вся эта "народность" уйдёт. И опять по 2-3 тысячи ходить будут. Как это было в прошлые сезоны в фнл.
Да хрен ты угадал. На Факел даже во вторую лигу больше 2 тысяч ходило, про фнл вообще молчу.
0
0
0
Ответ Leofender
Да хрен ты угадал. На Факел даже во вторую лигу больше 2 тысяч ходило, про фнл вообще молчу.
https://www.transfermarkt.world/fakel-voronezh/besucherzahlenentwicklung/verein/1124

Ну зачем врёшь?)В сезоне , когда вышли в рпл, была 3,5 к средняя посещаемость.

https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/Russia/1st_division/stats/turnir_18906/game_1380805052?ysclid=lwroxooqmj815486691
Вот домашний матч из того же сезона.
Суббота, 16-00.
СУДЬЯ Кукуян Павел (Сочи)
СТАДИОН «ЦС Профсоюзов» (Воронеж)
Зрителей: 1409
0
0
0
Ответ Доктор Верховцев
Не «народная», а «нищебродная»
Скажи лучше ,-неолигархичная)
0
0
0
Ответ Oleg Kolesnikov
По факту бюджет Факела примерно в 2 раза ниже, чем у 15-й команды по бюджету (Пари НН). Если говорить про остальных конкурентов, то там зачастую и в 3 раза меньше. Асхабадзе герой, без преувеличений.
Герой Асхабии.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий