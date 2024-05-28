Радимов – Асхабадзе о том, что «Факел» перехватил статус «народной команды»: «Он улетел в космос после победы над всего лишь «Ахматом. «Спартак» это звание заслужил не одним-двумя годами, а всей историей»

Теги Спартак Владислав Радимов премьер-лига Россия Факел Роман Асхабадзе Футбол

Владислав Радимов ответил на заявление Романа Асхабадзе о «народной команде».

Ранее гендиректор «Факела» заявил, что воронежский клуб перехватил у «Спартака» статус народной команды.

«Переходить-то уж не надо совсем… То, что они остались в Премьер-лиге, не означает, что они улетели в стратосферу. Пусть спустятся на землю и поймут, что они всего лишь сохранили место в РПЛ.

«Спартак» звание народной команды заслужил не одним-двумя годами, а всей историей. То есть Асхабадзе, мне кажется, улетел туда, в космос сейчас, после последней победы над всего лишь «Ахматом» дома», – сказал бывший полузащитник «Зенита».

Радимов о финале Кубка: «Шансов у «Балтики» нет никаких, один процент какой-то. Да не обидятся болельщики, но матч с ЦСКА или «Спартаком» был бы более смотрибельным, заполняемым и интригующим»

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8 комментариев
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Радимов защищает Спартак, теперь я видел все 😂😂😂
+22
-1
+21
Ответ Иван Кондауров
Радимов защищает Спартак, теперь я видел все 😂😂😂
Радимов не защищает Спартак, он просто сказал правду, Спартак звание народной команды получил задолго до моего рождения, а мне уже 56
+16
-2
+14
даже Радимов это понимает. видимо трезвый сейчас. молодец!
+2
-1
+1
Ответ Спартак-68
Радимов не защищает Спартак, он просто сказал правду, Спартак звание народной команды получил задолго до моего рождения, а мне уже 56
Спортс всегда на уровне школьников)
или защищает или обижает. Другого не дано.
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