Радимов – Асхабадзе о том, что «Факел» перехватил статус «народной команды»: «Он улетел в космос после победы над всего лишь «Ахматом. «Спартак» это звание заслужил не одним-двумя годами, а всей историей»

Владислав Радимов ответил на заявление Романа Асхабадзе о «народной команде».

Ранее гендиректор « » заявил, что воронежский клуб перехватил у « » статус народной команды.

«Переходить-то уж не надо совсем… То, что они остались в Премьер-лиге, не означает, что они улетели в стратосферу. Пусть спустятся на землю и поймут, что они всего лишь сохранили место в .

«Спартак» звание народной команды заслужил не одним-двумя годами, а всей историей. То есть , мне кажется, улетел туда, в космос сейчас, после последней победы над всего лишь «Ахматом» дома», – сказал бывший полузащитник «Зенита».

Радимов о финале Кубка: «Шансов у «Балтики» нет никаких, один процент какой-то. Да не обидятся болельщики, но матч с ЦСКА или «Спартаком» был бы более смотрибельным, заполняемым и интригующим»