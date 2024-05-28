Флик уже в Барселоне – ждет встречу с боссами «Барсы». Она состоится после договоренности с Хави об условиях ухода
Ханси Флик вскоре станет главным тренером «Барселоны».
Как пишет Mundo Deportivo со ссылкой на нескольких свидетелей, тренер уже прибыл в Барселону, чтобы быть готовым к встрече с руководством «Барселоны». Она состоится после того, как каталонцы достигнут договоренности с Хави об условиях прекращения сотрудничества.
Флик должен был прилететь в Барселону сегодня, но его уже заметили в престижном отеле на проспекте Пасео-де-Грасия.
Журналиста Елена Кондис подтверждает, что Ханс-Дитер уже находится в Барселоне.