Флик уже в Барселоне – ждет встречу с боссами «Барсы». Она состоится после договоренности с Хави об условиях ухода

Теги Барселона Хави Ла Лига Ханс-Дитер Флик Футбол

Ханси Флик вскоре станет главным тренером «Барселоны».

Как пишет Mundo Deportivo со ссылкой на нескольких свидетелей, тренер уже прибыл в Барселону, чтобы быть готовым к встрече с руководством «Барселоны». Она состоится после того, как каталонцы достигнут договоренности с Хави об условиях прекращения сотрудничества.

Флик должен был прилететь в Барселону сегодня, но его уже заметили в престижном отеле на проспекте Пасео-де-Грасия.

Журналиста Елена Кондис подтверждает, что Ханс-Дитер уже находится в Барселоне.

14 комментариев
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Согласовывают детали ухода не Хави, а его помощников, ведь они, в отличие от Хави, хотят неустойку за разрыв контрактов и это понятно, они не мультимиллионеры как Эрнандес, они не могут делать такие широкие жесты, как отказываться от денег, на которые реально живут.
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Флик сделал блицкриг
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Ответ Олег Мастерков
фанаты реала тут как тут)) вроде бы реал чемпионом наконец-то стал, что за комплексы у фонов реала)?
Фанатам Реала нет дела, до тренера клоунов, мы готовимся брать ЛЧ
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Барселона Флика
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Флик сделал фляк
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Ответ football.in.kg
Можеть быть, это только собеседование. Он испанский уже выучил, надеюсь. Вроде начал учить когда Хави объявил об уходе
Вообще-то и испанский и каталонский. Всем известно, что язык можно за неделю выучить! Времени было вагон!!!
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