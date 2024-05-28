Бабич извинился перед болельщиками «Спартака» за сезон: «Надеюсь, следующий будет намного лучше»

Срджан Бабич извинился перед болельщиками «Спартака» за результаты в этом сезоне.

«Спартак» занял 5-е место в таблице Мир РПЛ и уступил «Балтике» (0:1) в финале Пути регионов Фонбет Кубка России.

«Для нас это был сложный сезон. Получилось не так, как мы хотели перед началом.

Приношу извинения российским болельщикам за то, что мы не выполнили цели, которые от нас ожидали. Надеюсь, следующий сезон будет намного лучше», – сказал Бабич.