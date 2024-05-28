Бабич извинился перед болельщиками «Спартака» за сезон: «Надеюсь, следующий будет намного лучше»

Теги Спартак премьер-лига Россия Срджан Бабич Спорт-Экспресс Футбол

Срджан Бабич извинился перед болельщиками «Спартака» за результаты в этом сезоне.

«Спартак» занял 5-е место в таблице Мир РПЛ и уступил «Балтике» (0:1) в финале Пути регионов Фонбет Кубка России.

«Для нас это был сложный сезон. Получилось не так, как мы хотели перед началом.

Приношу извинения российским болельщикам за то, что мы не выполнили цели, которые от нас ожидали. Надеюсь, следующий сезон будет намного лучше», – сказал Бабич.

13 комментариев
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Один из тех, кому не за что извиняться.
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Легионер, который был одним из лучших в составе приносит извинения и говорит о том, что цели не выполнены. А наши оценивают сезон на 3+ , типа чуток не хватило 😂
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Ответ Шамиль мс
Тебя Бабич заставлял ходить на матчи ?
А он спросил нужны их извинения кому то я их заставлял извиняться?
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слова ответственного за свои дела человека, уважаем
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Ответ Spartakus1984
Извинения не нужны.Оплачивайте людям деньги за купленные билеты со своих миллионных ЗП,за каждый проиграный матч.Может тогда начнете выкладываться по полной на поле.
Тебя Бабич заставлял ходить на матчи ?
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Ответ Mihail0910
Легионер, который был одним из лучших в составе приносит извинения и говорит о том, что цели не выполнены. А наши оценивают сезон на 3+ , типа чуток не хватило 😂
3+ тоже как бы намекает, что цели никакие не достигнуты. около 2
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Бабич - извиняется.
Зиньковский после вылета из кубка: ну вылетели и вылетели, с кем не бывает.
Что называется - почувствуйте разницу.
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Извинения нам не нужны, нам нужны победы. Но он хотя бы извинился, что отличает его от других в лучшую сторону
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