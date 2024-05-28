Коуто вряд ли вернется в «Ман Сити». 21-летний защитник сборной Бразилии останется в «Жироне» в аренде или будет продан

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Ла Лига возможные трансферы Жирона Ян Коуто Футбол

Ян Коуто вряд ли вернется в «Манчестер Сити» в межсезонье.

Двухлетняя аренда 21-летнего правого защитника в «Жироне» подошла к концу, но дебютант сборной Бразилии либо останется в испанской команде, либо будет продан в другой клуб, сообщает инсайдер Маттео Моретто.

В 39 матчах минувшего сезона во всех турнирах на счету Коуто 2 гола и 8 ассистов. Подробнее его статистика – здесь.

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