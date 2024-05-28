«Брайтон» рассматривает возвращение Поттера на пост тренера

Теги премьер-лига Англия отставки Брайтон Грэм Поттер Киран Маккенна Футбол

Грэм Поттер может вновь возглавить «Брайтон».

«Чайки» переключились на кандидатуру 49-летнего англичанина после того, как Киран Маккенна решил остаться в «Ипсвиче».

Поттер уже работал главным тренером «Брайтона» с 2019 по 2022 год, после чего возглавил «Челси», откуда был уволен в апреле 2023-го.

Сообщалось, что Поттер также один из претендентов на назначение в «Манчестер Юнайтед» в случае отставки Эрика тен Хага.

Прежний главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби покинул клуб по окончании прошедшего сезона АПЛ.

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4 комментария
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Брайтон но нынче чет конкретно буксовал
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Думаю,второй раз не зайдет
А команда симпотичная, не хочется вылета
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Значит Челси надо назначить Тухеля уже сейчас.
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Ответ Alex777
Брайтон но нынче чет конкретно буксовал
Выдернули трёх лидеров, а взамен никого не купили. Тут даже у Пепа были бы проблемы.
При этом задача минимум выполнена, Брайтон ни секунды не боролся за выживание
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