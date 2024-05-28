«Брайтон» рассматривает возвращение Поттера на пост тренера

может вновь возглавить « ».

«Чайки» переключились на кандидатуру 49-летнего англичанина после того, как решил остаться в «Ипсвиче».

Поттер уже работал главным тренером «Брайтона» с 2019 по 2022 год, после чего возглавил «Челси», откуда был уволен в апреле 2023-го.

Сообщалось, что Поттер также один из претендентов на назначение в «Манчестер Юнайтед» в случае отставки Эрика тен Хага.

Прежний главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби покинул клуб по окончании прошедшего сезона .