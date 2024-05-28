«Брайтон» рассматривает возвращение Поттера на пост тренера
Грэм Поттер может вновь возглавить «Брайтон».
«Чайки» переключились на кандидатуру 49-летнего англичанина после того, как Киран Маккенна решил остаться в «Ипсвиче».
Поттер уже работал главным тренером «Брайтона» с 2019 по 2022 год, после чего возглавил «Челси», откуда был уволен в апреле 2023-го.
Сообщалось, что Поттер также один из претендентов на назначение в «Манчестер Юнайтед» в случае отставки Эрика тен Хага.
Прежний главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби покинул клуб по окончании прошедшего сезона АПЛ.
А команда симпотичная, не хочется вылета
При этом задача минимум выполнена, Брайтон ни секунды не боролся за выживание