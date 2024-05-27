Винисиус о «Золотом мяче»: «Отдал бы Беллингему»

Винисиус Жуниор считает, что «Золотой мяч» должен достаться Джуду Беллингему.

«Я бы отдал « » », – сказал бразильский вингер « ».

Оба игрока мадридского клуба занимают лидирующие места в списках претендентов на получение награды в 2024 году.

Винисиус – главный фаворит «Золотого мяча» по версии Goal. Беллингем – 2-й, Мбаппе – 3-й, Холанд – 8-й, Месси – 16-й