Винисиус о «Золотом мяче»: «Отдал бы Беллингему»

Теги Сборная Бразилии по футболу Сборная Англии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Золотой мяч Винисиус Жуниор Джуд Беллингем Футбол

Винисиус Жуниор считает, что «Золотой мяч» должен достаться Джуду Беллингему.

«Я бы отдал «Золотой мяч» Беллингему», – сказал бразильский вингер «Реала».

Оба игрока мадридского клуба занимают лидирующие места в списках претендентов на получение награды в 2024 году.

Винисиус – главный фаворит «Золотого мяча» по версии Goal. Беллингем – 2-й, Мбаппе – 3-й, Холанд – 8-й, Месси – 16-й

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34 комментария
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Ответ WESTERN-
Если и есть какая то справедливость в этой ИНДИВИДУАЛЬНОЙ награде то ее получит Палмер или Кроос
палмер ааххахвхаха, чисто статистически без учета пенальти условные Беллингем, Винисиус, Фоден, Мбаппе и Кейн на голову выше палмера, по уровню игры так вообще между ними пропасть.
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Золотой мяч заберет чемпион Евро-2024. ИМХО.
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Ответ Игорь Мельников
Джуд даже не лучший Английский футболист, о каком ЗМ речь?
А кто лучший?
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Игроки Реала займут весь пьедестал.
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Ответ Knife707
Золотой мяч заберет чемпион Евро-2024. ИМХО.
Если возьмет сборная без лидера - условная италия например, то нет.
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После Чемпионата Европы и Копы будет понятен главный претендент.
Пока совсем рано.
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Давайте подождем хотя бы финал ЛЧ и Евро. Если Реал проиграет Боруссии, явного фаворита в принципе не будет, но все равно ключевое слово за сборной. Даже от Реала здесь 3 явных кандидата: Беллингем, Винисиус и Кроос.
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Беля даже не лучший Английский игрок этого сезона
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Ответ Игорь Мельников
Фил Фоден
😅😅😅
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Ответ Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Рано еще об этом. Многое решится по итогам Евро и Копы.
Смешно от того как фаны месси пытаются приподнести важность копы, т.к прекрасно знают, что за победы в бургер лиге их идолу ничего не светит
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Ответ alireal
Только ЧЕ. Копу никто в серьёзно не воспринимает. Никто кроме фанов сами знаете кого.😁
Винисиус же за Бразилию играет, так что Копа очень даже важна
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весной он не впечатляет и сам Винисиус намного предпочтительнее смотрится

но вообще согласен со всеми, что нужно посмотреть чё там на Евро случится
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Ответ Саша Вжухов
Если Виня выиграет ЗМ, то значит расизм победил...
А если выиграет расизм то значит победил ЗМ
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Ответ Зеленский
Всё решит Евро и начало нового евросезона
ЗМ2024 учитывается до окончания Евро и Копа. А, начало нового еврокубка это следующий год. Теперь так
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Ответ wadwill13
Враньё, он про себя говорил ещё месяц назад. Видимо пресловутый снова начали))
когда это он про себя говорил?
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Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Игроки Реала займут весь пьедестал.
Ну . Пиар машина дяди Переца рабоате мощно. Беля даже не лучший английский игрок этого сезона
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