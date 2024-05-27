В Костроме прошел всероссийский детский футбольный фестиваль «Чемпионат Победителей»

24 мая 2024 года в Костроме на территории Спортивной школы имени Г.А. Ярцева прошел Всероссийский детский футбольный фестиваль «Чемпионат Победителей».

В фестивале приняли участие 8 команд воспитанников детских домов и социально-реабилитационных центров Костромской области, а также команды детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Мероприятие началось с торжественной церемонии открытия. Детей поприветствовали первый заместитель губернатора Костромской области Алексей Афанасьев, Заместитель Председателя Правления ПАО «Совкомбанк» Ирина Кашина, легендарный тренер московского Спартака и сборной России Олег Романцев, вице-президент БФ «Ветер добрых перемен», обладатель кубка УЕФА Евгений Алдонин и звезда российского тенниса Анастасия Пивоварова.

Романцев Олег Иванович – Легендарный тренер московского Спартака и сборной России:

«Ребята, с праздником вас! Футбол – это праздник и я хочу вам пожелать, чтобы ваш праздник продолжался всю вашу жизнь».

Евгений Алдонин – Вице-президент БФ «Ветер добрых перемен», обладатель кубка УЕФА:

«Дорогие друзья! Мы очень рады всех приветствовать! Мы очень рады вновь приехать в Кострому, видеть вас такими заряженными, радостными! Скорее хочется начать наш турнир! Я думаю, что вы уже горите желанием проявить себя, поэтому играйте в футбол, любите футбол, проявляйте себя в футболе и всем успехов!».

Анастасия Пивоварова – Звезда российского тенниса:

«Ребята, всем привет! Такой прекрасный день, наслаждайтесь погодой…! Я вам желаю расслабиться, получать настроение, подходить к нам обниматься, спрашивать все, что вы хотите, брать автографы и чувствовать себя расслабленными! Желаю удачи каждому!».

Сразу после церемонии открытия была проведена жеребьевка. Восемь детских команд были поделены на 2 группы по 4 команды.

По итогам группового этапа, были определены пары, которые боролись за итоговые места в соревновании.

В первом полуфинале встречались команды «Молния» и «Стрела». «Молния» одержала разгромную победу со счетом 11-0. Во втором полуфинале команда «Форсаж» играла с командой «Лидер». Основное время завершилось со счетом 2-2, но в серии пенальти успех был на стороне команды «Лидер» со счетом 2-1.

В решающем матче «Молния» разгромила «Лидер» со счетом 4-0. Сразу после финального матча, детей ждали подарки от звезд российского футбола!

Дети с ограниченными возможностями здоровья сыграли «звездный матч» против звезд советского и российского футбола, в состав которой вошли Александр Мостовой, Евгений Алдонин и Георгий Шенников и Алан Дзагоев.

После завершения «Звездного матча» состоялся «Гала-матч», в рамках которого все дети играли в футбол против команды звезд футбола. Матч закончился со счетом 3-2 в пользу детей.

После гала-матча состоялась торжественная церемония награждения. Все дети получили кубки, медали, автографы и многое другое, ведь в нашем фестивале все дети победители.

Более подробная информация о фестивале представлена на официальном сайте.