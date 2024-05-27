Онугха стал лучшим игроком мая в Суперлиге Дании. У него 5 голов в 4 матчах

Герман Онугха признан игроком месяца в Суперлиге Дании.

Экс-игрок «Рубина», «Краснодара» и «Крыльев Советов» впервые удостоился этого звания в Дании.

В мае российско-нигерийский нападающий, выступающий в этом сезоне за «Вайле», отметился пятью голами в четырех матчах. Он забил в играх с «Видовре», «Люнгбю», «Виборгом» и «Оденсе».

Онугха получит гражданство Нигерии – он не дождался вызова в сборную России. 27-летний форвард – лучший бомбардир чемпионата Дании