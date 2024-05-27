Онугха стал лучшим игроком мая в Суперлиге Дании. У него 5 голов в 4 матчах

Теги Крылья Советов Рубин премьер-лига Россия высшая лига Дания Оденсе Вайле Виборг рейтинги Краснодар Люнгбю Видовре Герман Онугха Футбол

Герман Онугха признан игроком месяца в Суперлиге Дании.

Экс-игрок «Рубина», «Краснодара» и «Крыльев Советов» впервые удостоился этого звания в Дании.

В мае российско-нигерийский нападающий, выступающий в этом сезоне за «Вайле», отметился пятью голами в четырех матчах. Он забил в играх с «Видовре», «Люнгбю», «Виборгом» и «Оденсе».

Онугха получит гражданство Нигерии – он не дождался вызова в сборную России. 27-летний форвард – лучший бомбардир чемпионата Дании

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3 комментария
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Красава
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Лучший столб был бы в сборной России . Зря не вызвали . Тем более на Беларусь .
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Ответ Константин Эсперов
Лучший столб был бы в сборной России . Зря не вызвали . Тем более на Беларусь .
А он не заигран за Нигерию?
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