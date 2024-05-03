Киммих после заявления Хави об уходе начал переговоры с «Баварией» о продлении контракта. «Барса» опасается, что Йозуа договорится с мюнхенцами (Diario Sport)

Теги Бавария бундеслига Германия Барселона Хави Ла Лига возможные трансферы Йозуа Киммих Футбол

«Барселона» считает, что подписать Йозуа Киммиха становится все сложнее.

По сведениям Diario Sport, сам футболист уже на протяжении некоторого времени обдумывает возможность покинуть «Баварию», и «блауграна» кажется ему подходящим вариантом на этот случай. Однако финансовое состояние каталонского клуба осложняет работу над трансфером.

Ожидается, что мюнхенцы потребуют существенную сумму, выплатить которую «Барселона» будет не в состоянии. В этой ситуации она опасается, что Киммих может продлить контракт, истекающий в 2025 году.

Немецкий клуб добивается подписания нового соглашения, и такой исход не исключен.

Утверждается, что игрок, узнав зимой о намерении Хави покинуть пост главного тренера «Барселоны», начал рассматривать возможность заключения с «Баварией» нового договора. Сейчас стороны находятся в середине переговорного процесса.

Для Киммиха важно, кто будет новым тренером «Баварии». Выбор руководства может как приблизить стороны к продлению контракта, так и отдалить от этого.

Если «Барселона» не найдет возможности купить Киммиха этим летом, то может сделать ставку на его подписание в качестве свободного агента в 2025-м, если он не заключит новый договор. Однако «Бавария», потерпев неудачу в работе над продлением контракта, может продать футболиста тому, кто удовлетворит ее требования.

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24 комментария
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Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
От любви до ненависти одна красная карточка)
+37
-3
+34
Вот это эффект бабочки конечно
+14
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+14
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Продавать из за одной ошибки серьёзно?
+12
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+11
Целая цепочка событий и их последствия
+7
0
+7
Ответ Инсаф Галиуллинн
Почему нечего?Он по интереснее всякого мусора вроде Гави бы смотрелся там
Гави мусор? Ты по ходу его игры не видел раз такое говоришь
+9
-2
+7
После этого Бавария пыталась спихнуть Киммиха с помощью потенциального подписания Рангника, но благородный Ральф не позволил этому случиться
+5
0
+5
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Ненавижу подобный глорский подход, подобные фаны барсы хуже мадридистов.
+8
-4
+4
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Я тебе не разрешаю быть фанатом Барселоны, из за таких как ты нас адекватных фанатов обсирают под предлогом, что мы неадекваты
+5
-1
+4
Ответ corazon blanco
От любви до ненависти одна красная карточка)
Да это неадекват же, а не болельщик Барселоны, нормальные поддерживают и понимают, что Араухо в любом случае очень сильный защитник, ошибаются все
+3
0
+3
Ответ Oleg Kostin
А чем Хави киммиха не устраивает
Устраивает. Внимательно читайте
+4
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+3
Ответ corazon blanco
От любви до ненависти одна красная карточка)
Забавно наблюдать как gлоры Барсы из крайности в крайности бросаются)
+4
-2
+2
Ответ Kairat Rakishev
Да это неадекват же, а не болельщик Барселоны, нормальные поддерживают и понимают, что Араухо в любом случае очень сильный защитник, ошибаются все
Порой кажется что Риго это твинк Блаттера
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испугался)
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Ответ Аслан низамидинов
Гави мусор? Ты по ходу его игры не видел раз такое говоришь
Нет, я не быдло болельщик Барсы, вечно восхваляющий свою молодёжь, которая ярко проведёт 1 матч в Ла Лиге, я человек, смотрящий на вещи объективно.
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Скорее в Сити перейдет, чем в Барсу
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Ответ corazon blanco
От любви до ненависти одна красная карточка)
Это вот и выдает в нем школьца)
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Почему нечего?Он по интереснее всякого мусора вроде Гави бы смотрелся там
Такими сравнениями обижаешь Киммиха
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А чем Хави киммиха не устраивает
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Ответ as009595@icloud.com
А зачем ему в Барсу), чтоб после первого сезона урезать зарплату)?
А кому там зп урезали?
+1
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