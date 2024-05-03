Киммих после заявления Хави об уходе начал переговоры с «Баварией» о продлении контракта. «Барса» опасается, что Йозуа договорится с мюнхенцами (Diario Sport)

«Барселона» считает, что подписать Йозуа Киммиха становится все сложнее.

По сведениям Diario Sport, сам футболист уже на протяжении некоторого времени обдумывает возможность покинуть «Баварию», и «блауграна» кажется ему подходящим вариантом на этот случай. Однако финансовое состояние каталонского клуба осложняет работу над трансфером.

Ожидается, что мюнхенцы потребуют существенную сумму, выплатить которую «Барселона» будет не в состоянии. В этой ситуации она опасается, что Киммих может продлить контракт, истекающий в 2025 году.

Немецкий клуб добивается подписания нового соглашения, и такой исход не исключен.

Утверждается, что игрок, узнав зимой о намерении покинуть пост главного тренера «Барселоны», начал рассматривать возможность заключения с «Баварией» нового договора. Сейчас стороны находятся в середине переговорного процесса.

Для Киммиха важно, кто будет новым тренером «Баварии». Выбор руководства может как приблизить стороны к продлению контракта, так и отдалить от этого.

Если « » не найдет возможности купить Киммиха этим летом, то может сделать ставку на его подписание в качестве свободного агента в 2025-м, если он не заключит новый договор. Однако « », потерпев неудачу в работе над продлением контракта, может продать футболиста тому, кто удовлетворит ее требования.