Индзаги о сезоне: «Интер» прошел захватывающий путь, завоевал титул за 5 матчей до конца. Я бы хотел сохранить каждого из этих 23 игроков»
Симоне Индзаги подвел итоги сезона с «Интером» .
В заключительном туре Серии А «нерадзурри» в гостях сыграли вничью с «Вероной» (2:2).
«Этим вечером мы завершили фантастический сезон, который мы разделили со всей семьей «Интера». Потому что заслуга должна быть разделена между всеми.
Я думаю о клубе. Об игроках. О тренерском штабе. И этих великолепных болельщиках. Они устроили нам блестящее празднование.
Мы прошли захватывающий путь, завоевали титул за пять матчей до конца. Сегодня мы завершили работу, начатую 13 июля, и это был отличный путь.
Я уже говорил это несколько раз: я бы хотел сохранить каждого из этих 23 игроков. Некоторые из них играли много, некоторые – не очень, но все они внесли огромный вклад, будь то на тренировках или в матчах», – сказал главный тренер «Интера».
«Интер» набрал 94 очка – это 4-й результат в истории Серии А