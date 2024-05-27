Индзаги о сезоне: «Интер» прошел захватывающий путь, завоевал титул за 5 матчей до конца. Я бы хотел сохранить каждого из этих 23 игроков»

Теги Интер Симоне Индзаги серия А Италия Верона Футбол

Симоне Индзаги подвел итоги сезона с «Интером» .

В заключительном туре Серии А «нерадзурри» в гостях сыграли вничью с «Вероной» (2:2).

«Этим вечером мы завершили фантастический сезон, который мы разделили со всей семьей «Интера». Потому что заслуга должна быть разделена между всеми.

Я думаю о клубе. Об игроках. О тренерском штабе. И этих великолепных болельщиках. Они устроили нам блестящее празднование.

Мы прошли захватывающий путь, завоевали титул за пять матчей до конца. Сегодня мы завершили работу, начатую 13 июля, и это был отличный путь.

Я уже говорил это несколько раз: я бы хотел сохранить каждого из этих 23 игроков. Некоторые из них играли много, некоторые – не очень, но все они внесли огромный вклад, будь то на тренировках или в матчах», – сказал главный тренер «Интера».

«Интер» набрал 94 очка – это 4-й результат в истории Серии А

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6 комментариев
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А похоже никто и не уйдет. Арнаутович или Санчес разве что
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Особенно Арнаутовича
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Che allenatore! Amore, che belli parole
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