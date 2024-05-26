«Наполи» не попал в еврокубки через год после скудетто. Такого не было со времен «Милана»-1997

Теги Милан серия А Италия Наполи Франческо Кальцона Футбол

«Наполи» не смог попасть в еврокубки через год после победы в Серии А.

Неаполитанцы заняли 10-е место в текущем чемпионате и не смогут сыграть ни в Лиге чемпионов, ни в Лиге Европы, ни в Лиге конференций.

Последним клубом, который через год после скудетто сталкивался с таким спадом, был «Милан». Он завоевал титул в сезоне-1995/96, а через год финишировал 11-м, не попав в еврокубки.

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11 комментариев
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Про этот феномен еще Карпин говорил

"В одном сезоне в Сельте рвали и метали. А на сл. сезон - полный провал. Хотя никто из игроков не ушел. Почему так? Все просто. Чуть-чуть снизили требования к себе, слишком уж в себя поверили. Тут - не добежал метр, а должден был добежать, тут не вступил в единоборство - а должен был вступить. И так каждый. Вот и провал" (с)
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Самая мякотка в том что сейчас в Еврокубки попадает чуть ли не пол лиги , и он все равно умудрился не попасть , поэтому это жёстче чем когда не попадали в бородатые времена ))
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Ответ Влад Панарин
Всё логично. Не надо было Спалетти убирать.
Он сам ушёл, походу знал что так будет
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Всё логично. Не надо было Спалетти убирать.
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Де Лаурентис дал, Де Лаурентис взял.
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Эффект Спаллети
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Де Лаурентис собственными руками всё похерил.
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Чтобы были понятны масштабы бед Наполи: за всю историю ни один чемпион Италии не набирал так мало очков в постчемпионском сезоне (при расчете 3 очка за победу). Обладателем предыдущего антирекорда на протяжении более полувека считался Торино 49-50 (58 очков), но такой провал был связан с тем, что основная команда разбилась в авиакатастрофе. У Наполи за этот сезон 53 очка.
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Ответ Groondler
Про этот феномен еще Карпин говорил "В одном сезоне в Сельте рвали и метали. А на сл. сезон - полный провал. Хотя никто из игроков не ушел. Почему так? Все просто. Чуть-чуть снизили требования к себе, слишком уж в себя поверили. Тут - не добежал метр, а должден был добежать, тут не вступил в единоборство - а должен был вступить. И так каждый. Вот и провал" (с)
Решение /вопрос /задача /... Тренер! Всё на нём
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Ответ Юрий Кечко
Самая мякотка в том что сейчас в Еврокубки попадает чуть ли не пол лиги , и он все равно умудрился не попасть , поэтому это жёстче чем когда не попадали в бородатые времена ))
Тогда в еврокубки попадало всего на одну команду меньше чем сейчас
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