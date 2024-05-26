«Наполи» не попал в еврокубки через год после скудетто. Такого не было со времен «Милана»-1997
«Наполи» не смог попасть в еврокубки через год после победы в Серии А.
Неаполитанцы заняли 10-е место в текущем чемпионате и не смогут сыграть ни в Лиге чемпионов, ни в Лиге Европы, ни в Лиге конференций.
Последним клубом, который через год после скудетто сталкивался с таким спадом, был «Милан». Он завоевал титул в сезоне-1995/96, а через год финишировал 11-м, не попав в еврокубки.
"В одном сезоне в Сельте рвали и метали. А на сл. сезон - полный провал. Хотя никто из игроков не ушел. Почему так? Все просто. Чуть-чуть снизили требования к себе, слишком уж в себя поверили. Тут - не добежал метр, а должден был добежать, тут не вступил в единоборство - а должен был вступить. И так каждый. Вот и провал" (с)