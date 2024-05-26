«Наполи» не вышел в еврокубки. «Рома» сыграет в ЛЕ, «Торино» попадет в ЛК, если «Фиорентина» обыграет «Олимпиакос» в финале, а «фиалки» – в ЛЕ
«Наполи» не сыграет в еврокубках в следующем сезоне.
В матче заключительного 38-го тура Серии А клуб из Неаполя сыграл вничью с «Лечче» (0:0) и занял итоговое 10-е место, набрав 53 очка.
«Аталанта» обыграла «Торино» (3:0) и занимает 4-е место в таблице при матче в запасе.
Таким образом, в следующем сезоне в Лиге чемпионов сыграют пять итальянских команд: «Интер», «Милан», «Ювентус», «Болонья» и «Аталанта». «Рома» и «Лацио», занимающие, соответственно, 6-е и 7-е место, получат право сыграть в Лиге Европы.
«Фиорентина», идущая на 8-м месте, в сезоне-2024/25 сыграет в Лиге конференций. При этом в случае победы «фиалок» в финале нынешнего сезона, команда отправится в Лигу Европы, а «Торино» получит путевку в ЛК.
А вот падание с 1 на 9 место это даунгрейд который никто не перебьёт ))
Рома в конце сезона: 6 место, 6 очков до 4 места и 30 очков до Интера
Не зря увольняли))))))
На следующий год уже чемпионский Лестер закончит 12ми.
Та Рома которая первой в мире начала играть без чистого нападающего незабываема ))
Самая высокая зарплата в лиге, а игры как не было так и нет три сезона. Тренер новичок набрал 33 очка за 17 игр. "Лучшее, что случалось с Ромой" набрал 30 очков за 20 игр. 1.5 очков за игру)
Когда Наполи был вообще так низко ? Стабильно всегда в топ 4 уже долгое время и при разных тренерах
Так что это со всех ракурсов Мега провал