«Наполи» не вышел в еврокубки. «Рома» сыграет в ЛЕ, «Торино» попадет в ЛК, если «Фиорентина» обыграет «Олимпиакос» в финале, а «фиалки» – в ЛЕ

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«Наполи» не сыграет в еврокубках в следующем сезоне.

В матче заключительного 38-го тура Серии А клуб из Неаполя сыграл вничью с «Лечче» (0:0) и занял итоговое 10-е место, набрав 53 очка.

«Аталанта» обыграла «Торино» (3:0) и занимает 4-е место в таблице при матче в запасе.

Таким образом, в следующем сезоне в Лиге чемпионов сыграют пять итальянских команд: «Интер», «Милан», «Ювентус», «Болонья» и «Аталанта». «Рома» и «Лацио», занимающие, соответственно, 6-е и 7-е место, получат право сыграть в Лиге Европы.

«Фиорентина», идущая на 8-м месте, в сезоне-2024/25 сыграет в Лиге конференций. При этом в случае победы «фиалок» в финале нынешнего сезона, команда отправится в Лигу Европы, а «Торино» получит путевку в ЛК.

39 комментариев
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Фиорентина сыграет в ЛЕ, если выиграет ЛК.
+32
0
+32
Главный претендент на разочарование сезона в топ 5 лигах
+28
-1
+27
Ответ Pucheslav
МЮ перебьёт
То что Мю середняк иногда заползающий в топ 4 все уже привыкли
А вот падание с 1 на 9 место это даунгрейд который никто не перебьёт ))
+20
-4
+16
Рома во время увольнения Толмача: 9 место, 4 очка до 6 места, 5 очков до 4 места и 22 очка до Интера
Рома в конце сезона: 6 место, 6 очков до 4 места и 30 очков до Интера
Не зря увольняли))))))
+19
-7
+12
Napoli без еврокубков — именно то, что нужно Конте.
+11
0
+11
Не выйти нынче в еврокубки - это надо постараться. Ну ничего. Лч расширят до 10 команд с топ чемпов- станет проще😁
+9
0
+9
Ответ Калабаскас
Рома во время увольнения Толмача: 9 место, 4 очка до 6 места, 5 очков до 4 места и 22 очка до Интера Рома в конце сезона: 6 место, 6 очков до 4 места и 30 очков до Интера Не зря увольняли))))))
Великий Моуриньо лучшее что было сромой после 2001 года
+10
-4
+6
Ответ karaDENIZZZ
9-я команда лиги в Еврокубках, ну и дичь устроили.
Дичь в чём? В том что итальянские клубы успешнее всех выступают в еврокубках?
+3
0
+3
Ответ Direct free kick
Великий Моуриньо лучшее что было сромой после 2001 года
Спалетти:»Ну да ну да пошёл я нахер»
+3
-1
+2
Походу Хвича свалит, как и Осимхен
+1
0
+1
Хвича го в Ливерпуль
+1
0
+1
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Это называется "Из князи да в грязи" . Хвича, бегом оттуда.
Спалетти
+1
0
+1
Хорошо что без Наполи, постоянно позорят итальянский футбол в еврокубках
+1
0
+1
Ответ Юрий Кечко
Ну речь идёт поо этот сезон , так что ты слегка не в тему со своими приветами ))
Ну смутили "даунгрейдом, который никто не перебьет". Разве разочарования сезона вообще про даунгрейды? Скорее про несбывшиеся ожидания. Так что я подумал, эта часть не про конкретный сезон, а типа достижение на века) Хотя по факту было всем понятно, что Наполи провалится, являясь чисто тренерской командой.
+1
0
+1
Это называется "Из князи да в грязи" . Хвича, бегом оттуда.
+2
-1
+1
Ответ Юрий Кечко
То что Мю середняк иногда заползающий в топ 4 все уже привыкли А вот падание с 1 на 9 место это даунгрейд который никто не перебьёт ))
Челси Моура 15-16 вам передают привет: с 1го на 10е. Жозе погнали после 16го тура, когда они шли на 16м месте с 15ю очками.
На следующий год уже чемпионский Лестер закончит 12ми.
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Ответ Yoi- Brawl stars
Неужели Лучано там играл такую огромную роль?
Как видишь, при нем команда уверенно взяла титул, без него, полный провал. Все по факту
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Ответ Блуждающий странник
Раньше думал, что самые непробиваемые это фанаты Месси или Роналду, но тут почётное звание самых невменяемых фанатов перехватывают фанаты Моуриньо. На серьезе нести такую чушь. 3 года в клубе, выше 6 места не поднимался, уволили когда шёл на 9 месте. Набрал за 20 игр 30 очков, его сменщик, будучи новичком в тренерской деятельности с низкой ЗП набрал 33 очка за 17 туров. И это виноват Де Росси, что они не попали в ЛЧ, а не Моур) ор
И да, фанаты 7хага на вершине пирамиды лол, они кстати по совместительству фанаты Месси)))
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Ответ neputevyy
Походу Хвича свалит, как и Осимхен
Осимхена может и возьмут в приличный клуб, в Арсенал или Барсу например. Но этот Хвича абсолютный неликвид, все это увидели после полугода, когда он что-то там показал, а потом осел на дно. Его только ПСЖ сможет забрать, или Челси, им вообще всё равно кого брать, лишь бы кто-то был
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Ответ karaDENIZZZ
9-я команда лиги в Еврокубках, ну и дичь устроили.
Для этого надо "всего лишь" выиграть 2 Еврокубка.
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Ответ Юрий Кечко
Спалетти:»Ну да ну да пошёл я нахер»
И раньери
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Ответ граф Якунин
И раньери
Ну при Спалетти это более ярко выражено
Та Рома которая первой в мире начала играть без чистого нападающего незабываема ))
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Ответ Калабаскас
Рома во время увольнения Толмача: 9 место, 4 очка до 6 места, 5 очков до 4 места и 22 очка до Интера Рома в конце сезона: 6 место, 6 очков до 4 места и 30 очков до Интера Не зря увольняли))))))
Ага, были 9, а стали 6. Не зря увольняли.
Самая высокая зарплата в лиге, а игры как не было так и нет три сезона. Тренер новичок набрал 33 очка за 17 игр. "Лучшее, что случалось с Ромой" набрал 30 очков за 20 игр. 1.5 очков за игру)
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Ответ Павел Гребнев
А победа в ЛК не даёт путевку в ЛЕ?
Дает, причем прямо в групповой этап
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Ответ Chistian Jadson
Спалетти
Неужели Лучано там играл такую огромную роль?
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Ответ mj23.net
Ну смутили "даунгрейдом, который никто не перебьет". Разве разочарования сезона вообще про даунгрейды? Скорее про несбывшиеся ожидания. Так что я подумал, эта часть не про конкретный сезон, а типа достижение на века) Хотя по факту было всем понятно, что Наполи провалится, являясь чисто тренерской командой.
Провалится , но не на 9 ж место блин
Когда Наполи был вообще так низко ? Стабильно всегда в топ 4 уже долгое время и при разных тренерах
Так что это со всех ракурсов Мега провал
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Ответ mj23.net
Челси Моура 15-16 вам передают привет: с 1го на 10е. Жозе погнали после 16го тура, когда они шли на 16м месте с 15ю очками. На следующий год уже чемпионский Лестер закончит 12ми.
Ну речь идёт поо этот сезон , так что ты слегка не в тему со своими приветами ))
0
0
0
Ответ Юрий Кечко
Главный претендент на разочарование сезона в топ 5 лигах
МЮ перебьёт
+2
-2
0
Раньше думал, что самые непробиваемые это фанаты Месси или Роналду, но тут почётное звание самых невменяемых фанатов перехватывают фанаты Моуриньо. На серьезе нести такую чушь. 3 года в клубе, выше 6 места не поднимался, уволили когда шёл на 9 месте. Набрал за 20 игр 30 очков, его сменщик, будучи новичком в тренерской деятельности с низкой ЗП набрал 33 очка за 17 туров. И это виноват Де Росси, что они не попали в ЛЧ, а не Моур) ор
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Аталанта не стала играть в поддавки чтобы от Италии было 6 команд в след. сезоне
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