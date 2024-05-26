«Наполи» не вышел в еврокубки. «Рома» сыграет в ЛЕ, «Торино» попадет в ЛК, если «Фиорентина» обыграет «Олимпиакос» в финале, а «фиалки» – в ЛЕ

«Наполи» не сыграет в еврокубках в следующем сезоне.

В матче заключительного 38-го тура Серии А клуб из Неаполя сыграл вничью с «Лечче» (0:0) и занял итоговое 10-е место, набрав 53 очка.

« » обыграла «Торино» (3:0) и занимает 4-е место в таблице при матче в запасе.

Таким образом, в следующем сезоне в Лиге чемпионов сыграют пять итальянских команд: « », « », « », « » и « ». « » и « », занимающие, соответственно, 6-е и 7-е место, получат право сыграть в .

« », идущая на 8-м месте, в сезоне-2024/25 сыграет в Лиге конференций. При этом в случае победы «фиалок» в финале нынешнего сезона, команда отправится в Лигу Европы, а «Торино» получит путевку в ЛК.