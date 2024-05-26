Директор «Оренбурга» о контракте Деограсии: «Сработало автоматическое продление после того, как он сохранил команду в РПЛ. На какой срок, сказать не могу»

Теги премьер-лига Россия Оренбург Дмитрий Андреев Спорт-Экспресс Давид Деограсия Футбол

Давид Деограсия останется главным тренером «Оренбурга» в следующем сезоне.

«У него сработало автоматическое продление контракта после того, как он сохранил команду в РПЛ.

На какой срок рассчитано соглашение, не могу сказать. Но Деограсия будет работать в «Оренбурге» и готовить команду к новому сезону», – сказал спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев.

Давид Деограсия возглавил «Оренбург» в августе прошлого года. В завершившемся сезоне Мир РПЛ команда набрала 31 очко и заняла итоговое 12-е место, избежав стыковых матчей.

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