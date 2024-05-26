Экс-владелец «Интера» Моратти: «Я бы уволил Индзаги за некоторые ошибки. Я оценил его со временем. Добыть 2-ю звезду в матче с «Миланом» – слишком большое событие, чтобы даже мечтать»

Массимо Моратти заявил, что Симоне Индзаги при нем мог бы столько не проработать.

«Видеть, как « » добывает вторую звезду на поле в матче с « », бесценно для болельщика «нерадзурри». Это слишком большое событие, чтобы о нем даже мечтать. Невозможно было себе такое представить, невозможно было на такое надеяться, но в то же время все совершенно заслуженно.

У Индзаги есть уникальные качества. Он терпелив, внимателен, умен, по-правильному дотошен, способен совершенствоваться. Со временем я его оценил. В некоторых ситуациях, после отдельных ошибок я бы его уволил. Это я себя критикую, не его», – сказал бывший владелец клуба в интервью La Repubblica.