Экс-владелец «Интера» Моратти: «Я бы уволил Индзаги за некоторые ошибки. Я оценил его со временем. Добыть 2-ю звезду в матче с «Миланом» – слишком большое событие, чтобы даже мечтать»
Массимо Моратти заявил, что Симоне Индзаги при нем мог бы столько не проработать.
«Видеть, как «Интер» добывает вторую звезду на поле в матче с «Миланом», бесценно для болельщика «нерадзурри». Это слишком большое событие, чтобы о нем даже мечтать. Невозможно было себе такое представить, невозможно было на такое надеяться, но в то же время все совершенно заслуженно.
У Индзаги есть уникальные качества. Он терпелив, внимателен, умен, по-правильному дотошен, способен совершенствоваться. Со временем я его оценил. В некоторых ситуациях, после отдельных ошибок я бы его уволил. Это я себя критикую, не его», – сказал бывший владелец клуба в интервью La Repubblica.
Добротный тренер!
Я б вам и чирик бронзовый на бумажный не доверил разменять