Экс-владелец «Интера» Моратти: «Я бы уволил Индзаги за некоторые ошибки. Я оценил его со временем. Добыть 2-ю звезду в матче с «Миланом» – слишком большое событие, чтобы даже мечтать»

Теги Интер Милан Симоне Индзаги серия А Италия Массимо Моратти Футбол

Массимо Моратти заявил, что Симоне Индзаги при нем мог бы столько не проработать.

«Видеть, как «Интер» добывает вторую звезду на поле в матче с «Миланом», бесценно для болельщика «нерадзурри». Это слишком большое событие, чтобы о нем даже мечтать. Невозможно было себе такое представить, невозможно было на такое надеяться, но в то же время все совершенно заслуженно.

У Индзаги есть уникальные качества. Он терпелив, внимателен, умен, по-правильному дотошен, способен совершенствоваться. Со временем я его оценил. В некоторых ситуациях, после отдельных ошибок я бы его уволил. Это я себя критикую, не его», – сказал бывший владелец клуба в интервью La Repubblica.

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14 комментариев
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Массимо Моратти своей чрезмерной любовью к Интеру и своими импульсивными решениями едва не угробил клуб. Но все интеристы понимают, без семьи Моратти не было бы всем известного Интернационале. Поэтому всему свое время.
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Галицкий, увы, так и сделал, поспешив отправить в отставку нормального, добротного тренера
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Опять в заголовке весь смысл сказанного перевернули ради хайпа(
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Ответ Перстень Уэстбрука
Моратти, прошу купи этот клуб и верни былое величие и сумасшедшие трансферы
Италия ныне не способна на такие подвиги ) Поэтому нулевые кальчо - навсегда в мемориз
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Я ещё помню шок от увольнения Купера. Локомотив до сих пор празднует.
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Ответ Криштиану Роналду
Галицкий, увы, так и сделал, поспешив отправить в отставку нормального, добротного тренера
Который слил Кубок, отрыв в 7 очков и провалил начало второй части сезона
Добротный тренер!
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Ответ Ксяоми Ноутов
Это была истерика. С мусаевым за попадание в 5ку будут биться
Еще один оправдывающий..
Я б вам и чирик бронзовый на бумажный не доверил разменять
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Ответ Перстень Уэстбрука
Моратти, прошу купи этот клуб и верни былое величие и сумасшедшие трансферы
А что выиграл Интер при Моратти?
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