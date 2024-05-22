«Краснодар» не получал официальных предложений по Сперцяну («СЭ»)
«Краснодар» не получал официальных предложений по трансферу Эдуарда Сперцяна.
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Ранее появилась информация, что хавбек может перейти в дортмундскую «Боруссию». По сведениям Transfermarkt, 23-летний футболист рассматривается в качестве замены Марко Ройсу, который уйдет из клуба по окончании сезона.
Контракт Сперцяна с российским клубом действует до 2026 года.
В текущем сезоне Мир РПЛ игрок провел 28 матчей, отметившись 11 голами и 3 ассистами. Его статистику можно найти здесь.
Не получал...
Вроде, получал...
А, не, вроде, не получал...
"Новости" писались, зарплата капала )))