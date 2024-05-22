«Краснодар» не получал официальных предложений по Сперцяну («СЭ»)

Теги Боруссия Дортмунд премьер-лига Россия бундеслига Германия возможные трансферы Краснодар Спорт-Экспресс Эдуард Сперцян Футбол

«Краснодар» не получал официальных предложений по трансферу Эдуарда Сперцяна.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее появилась информация, что хавбек может перейти в дортмундскую «Боруссию». По сведениям Transfermarkt, 23-летний футболист рассматривается в качестве замены Марко Ройсу, который уйдет из клуба по окончании сезона.

Контракт Сперцяна с российским клубом действует до 2026 года.

В текущем сезоне Мир РПЛ игрок провел 28 матчей, отметившись 11 голами и 3 ассистами. Его статистику можно найти здесь.

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7 комментариев
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"Дорогой сынок, во первых строках своего письма спешим уведомить, что письмо твоë, в котором ты просишь денег, мы не получали"
+4
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+4
Интересно почему? 😂
+1
-1
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Получал...
Не получал...
Вроде, получал...
А, не, вроде, не получал...

"Новости" писались, зарплата капала )))
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Мы ждём новости о предложении по другому игроку Краснодара
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Какой сюрприз, правда?
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А по Сафонову?
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О чём я и говорил)
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