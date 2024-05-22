«Краснодар» не получал официальных предложений по Сперцяну («СЭ»)

«Краснодар» не получал официальных предложений по трансферу Эдуарда Сперцяна.

Об этом сообщает « ».

Ранее появилась информация, что хавбек может перейти в дортмундскую «Боруссию». По сведениям Transfermarkt, 23-летний футболист рассматривается в качестве замены Марко Ройсу, который уйдет из клуба по окончании сезона.

Контракт Сперцяна с российским клубом действует до 2026 года.

В текущем сезоне Мир игрок провел 28 матчей, отметившись 11 голами и 3 ассистами. Его статистику можно найти здесь.