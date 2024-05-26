Пиоли о будущем: «Учу английский, сейчас самое время. Хочу вновь построить что-то особенное»

Стефано Пиоли намекнул, что может продолжить работу за рубежом.

На этой неделе « » сообщил специалисту, что намерен завершить пятилетнее сотрудничество и двигаться в другом направлении. Контракт итальянца с клубом, рассчитанный до июня 2025 года, будет расторгнут по обоюдному согласию.

Вчера Пиоли тепло попрощался с игроками и болельщиками на «Сан-Сиро» в рамках финального матча серии А с «Салернитаной» (3:3). По итогам сезона клуб занял второе место в чемпионате Италии.

В сезоне-2021/22 команда под его руководством завоевала первое за 11 лет скудетто.

«Благодаря нашим болельщикам я испытал эмоции, которые нечасто случаются в карьере тренера. Они наполнили мое сердце радостью и удовлетворением. Я могу только гордиться тем, что мы сделали вместе, навсегда войдя в историю такого престижного клуба.

Этот опыт привел меня туда, где я нахожусь, и я хочу продолжать строить что-то особенное, если у меня будет возможность. Я очень требователен к себе, выхожу из зоны комфорта. Я знаю, чего требовать от клуба и игроков, знаю, что нужно, чтобы снова поднять уровень. В этом радость этой профессии.

Мы были самой молодой командой, выигравшей скудетто, и я видел, как эти ребята стали мужчинами. Могу сказать, что у меня есть амбиции попытаться повторить что-то особенное. Мне нужно найти что-то, что будет меня стимулировать. Я также подумал, что мог бы взять отпуск, потому что сама идея поездить и посмотреть на команды может помочь развитию и приобретению новых знаний. Я не чувствую усталости, но мне нужно что-то убедительное.

Я учу английский, возможно, сейчас самое время. Посмотрим в течение следующих 10-15 дней, которые могут иметь решающее значение. Но я не чувствую давления, чтобы выбрать что-то конкретное», – рассказал Пиоли DAZN.