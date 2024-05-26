«ПСЖ» сыграет с «Монако» в матче за Суперкубок Франции 11 августа в Пекине

Теги ПСЖ Монако лига 1 Франция Кубок Франции Суперкубок Франции Футбол

«ПСЖ» встретится с «Монако» в матче за Суперкубок Франции.

Игра пройдет 11 августа в Пекине.

Парижане примут участие в этом матче как чемпионы Франции и обладатели Кубка страны-2024, монегаски – в качестве серебряных призеров Лиги 1.

«ПСЖ» выигрывал Суперкубок Франции больше всех – 12 раз, у «Монако» 4 победы в таких играх.

В прошлом розыгрыше «ПСЖ» обыграл «Тулузу» в 2023 году со счетом 2:0.

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2 комментария
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У Головина реальный шанс хоть какой-то титул взять, Мбаппе не будет.
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Не совсем верный заголовок надо подправить.

""ПСЖ" в будущем Сафонова сыграет с "Монако" Головина в матче за Суперкубок Франции 11 августа в Пекине"
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