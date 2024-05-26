«ПСЖ» сыграет с «Монако» в матче за Суперкубок Франции 11 августа в Пекине
«ПСЖ» встретится с «Монако» в матче за Суперкубок Франции.
Игра пройдет 11 августа в Пекине.
Парижане примут участие в этом матче как чемпионы Франции и обладатели Кубка страны-2024, монегаски – в качестве серебряных призеров Лиги 1.
«ПСЖ» выигрывал Суперкубок Франции больше всех – 12 раз, у «Монако» 4 победы в таких играх.
В прошлом розыгрыше «ПСЖ» обыграл «Тулузу» в 2023 году со счетом 2:0.
""ПСЖ" в будущем Сафонова сыграет с "Монако" Головина в матче за Суперкубок Франции 11 августа в Пекине"