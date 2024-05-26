Кривцов о «Краснодаре»: «Чемпионство упустили гораздо раньше из-за обидных потерь очков в концовках матчей. Но мы довольны 2-м местом — все-таки лучший результат в истории клуба» 

Никита Кривцов высказался о 2-м месте «Краснодара» в прошедшем сезоне Мир РПЛ.

Полузащитник «быков» поделился мнением после матча с «Динамо» (1:0).

«Чемпионство мы упустили гораздо раньше, когда допустили несколько обидных потерь очков в концовках матчей. К сожалению, в последнем туре все зависело не от нас, но мы должны были победить «Динамо», чтобы в случае чего воспользоваться осечкой «Зенита».

К сожалению, этого не произошло, но мы довольны вторым местом — это все-таки лучший результат в истории клуба. Просто воспринимается это по-другому на фоне того, что могли выиграть чемпионат. Хочется поблагодарить наших болельщиков за сумасшедшую поддержку и сделать все, чтобы в будущем их порадовать», – сказал .