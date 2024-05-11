Геннадий Орлов: «Краснодар» при Мусаеве стал играть менее организованно. Кордоба потерялся. Кривцов, Черников и Сперцян давали результат, но ставят иностранцев»

Геннадий Орлов оценил работу Мурада Мусаева в «Краснодаре».

«Мы видим, что игра « » после смены тренера стала менее организованной. Ивич брал организацией – у него каждый футболист знал свой маневр. А сейчас и как-то потерялся.

Кривцов, и – хорошие полузащитники и давали результат в центре поля. Но тот же теперь выходит где-то на 70-й минуте, хотя он боец и выглядит хорошо. Но ставят иностранцев. А легионеры пока полностью не адаптировались к игре команды.

А что ждать от Мусаева? Он только пришел. Нужно ему пожелать успеха и посочувствовать. Здесь и сейчас многое зависит от мастерства отдельных футболистов.

Когда складывается такая острая ситуация, возрастает роль игроков, способных забить со штрафного, разыграть угловой. Эти мастера сейчас выходят на первый план, они нужны», – сказал комментатор и журналист.

Напомним, после 27 туров «Краснодар» под руководством Мурада Мусаева занимает второе место в РПЛ с 50 очками, отставая от лидирующего «Зенита» на 1 балл. В последних пяти матчах «быки» одержали две победы при одной ничьей и двух поражениях.

Сегодня «Краснодар» на выезде сыграет со «Спартаком» в матче 28-го тура Мир РПЛ. Начало – в 16:30 по московскому времени.