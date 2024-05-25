Хави: «Мы проделали в «Барсе» хорошую работу, горжусь этим. У меня чистая совесть. Лапорта принимает решения, могу только принять ситуацию»

Хави высказался об увольнении из «Барселоны».

«Чувствую себя хорошо. Позади трудные дни. Но у меня чистая совесть, я горжусь собой. Это было нелегко, мы знали, что предстоит сложное время. Думаю, мы можем гордиться проделанной работой. С чистой совестью за то, что отдали все силы и всегда старались оставаться верными клубу.

Мы многое поняли в сложных ситуациях. Проделали хорошую работу, несмотря на то, что не выиграли трофеи в этом сезоне. Отличный опыт. Буду наслаждаться последней игрой, которая станет для меня честью и удовольствием.

[Разногласия с Лапортой] не проблема. Я благодарен президенту, всем директорам. У меня не было проблем. Напротив, я человек консенсуса. Я приспособился ко всем очень неблагоприятным обстоятельствам, и у меня не было никаких проблем.

У меня нет другого выбора, кроме как принять ситуацию, потому что Лапорта – тот, кто принимает решения», – сказал Хави.