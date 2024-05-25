Хави: «Мы проделали в «Барсе» хорошую работу, горжусь этим. У меня чистая совесть. Лапорта принимает решения, могу только принять ситуацию»

Теги Барселона Хави Ла Лига Футбол

Хави высказался об увольнении из «Барселоны».

«Чувствую себя хорошо. Позади трудные дни. Но у меня чистая совесть, я горжусь собой. Это было нелегко, мы знали, что предстоит сложное время. Думаю, мы можем гордиться проделанной работой. С чистой совестью за то, что отдали все силы и всегда старались оставаться верными клубу.

Мы многое поняли в сложных ситуациях. Проделали хорошую работу, несмотря на то, что не выиграли трофеи в этом сезоне. Отличный опыт. Буду наслаждаться последней игрой, которая станет для меня честью и удовольствием.

[Разногласия с Лапортой] не проблема. Я благодарен президенту, всем директорам. У меня не было проблем. Напротив, я человек консенсуса. Я приспособился ко всем очень неблагоприятным обстоятельствам, и у меня не было никаких проблем.

У меня нет другого выбора, кроме как принять ситуацию, потому что Лапорта – тот, кто принимает решения», – сказал Хави.

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24 комментария
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Спасибо Хави за чемпионство. Спасибо за Ямала и Кубарси. Еще встретимся, легенда
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Удачи, Хави и до новых встреч!!! Спасибо за достойную работу и за прекрасную молодёжь! За Илкая Гюндогана, особенное спасибо, не устану повторять это и то, что теперь он играет за Барселону!!!:-))
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Ответ Олег Мастерков
нет.
Лапорты ответ
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А Хави точно уходит, может теперь Лапорта передумает?
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Лично я уважаю Хави! пришёл в трудный момент, сделал Барселону сразу чемпионом, супер кубок, в этом сезоне заняли второе место в труднейшей ла лиге, ( Реал был вторым в том году). могли выходить в 1/2 лиги чемпионов, если бы не араухо. спасибо тебе Хави!
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Это ему неустойка так настроение улучшила?
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Ответ lexa4you
Хави убрать его историчность и поработать над собой, думаю будет неплохим тренером.Удачи ему!
Нельзя убрать ДНК! 💪
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Хави убрать его историчность и поработать над собой, думаю будет неплохим тренером.Удачи ему!
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Скатертью дорога. Ныть будет теперь дома.
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Согласен! То же самое хотел написать.
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Согласен! То же самое хотел написать.
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Респект от меня реальный Хави. браво 👏. это не сарказм.
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Хави бы перестать быть таким импульсивным, и будет лучше
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Спасибо за легендарные цифры в этом сезоне 4-2, 4-2, 5-3, 4-1.
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Ответ superbro
А Хави точно уходит, может теперь Лапорта передумает?
нет.
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