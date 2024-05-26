Месси поздравил женскую «Барселону» с победой в Лиге чемпионов

Лионель Месси поздравил женскую команду «Барселоны» с победой в ЛЧ.

Каталонская команда завоевала трофей, обыграв «Лион» в финале турнира со счетом 2:0.

« » выиграла женскую чемпионов второй раз подряд и в третий раз в истории. Ранее ей это удавалось в сезонах-2020/21 и 2022/23.

В текущем сезоне женская команды «блауграны» сделала квадрупл – помимо ЛЧ, она выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

Месси выложил в сторис фото команды с подписью: «Мои поздравления чемпионам!»

Фото: instagram.com/leomessi