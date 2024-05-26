Месси поздравил женскую «Барселону» с победой в Лиге чемпионов

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Лионель Месси поздравил женскую команду «Барселоны» с победой в ЛЧ.

Каталонская команда завоевала трофей, обыграв «Лион» в финале турнира со счетом 2:0.

«Барселона» выиграла женскую Лигу чемпионов второй раз подряд и в третий раз в истории. Ранее ей это удавалось в сезонах-2020/21 и 2022/23.

В текущем сезоне женская команды «блауграны» сделала квадрупл – помимо ЛЧ, она выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

Лионель Месси выложил в сторис фото команды с подписью: «Мои поздравления чемпионам!» 

Фото: instagram.com/leomessi

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8 комментариев
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2 квадрупла подряд это круто. Хоть какая та Барса радует!!!
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