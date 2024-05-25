Судья с помощью ВАР отменил гол «Бетиса» «Реалу» из-за офсайда у Роки

Теги Реал Мадрид Бетис Ла Лига судьи Тибо Куртуа видеоповторы Исидро Диас де Мера Марк Рока Джонни Кардозо Футбол

Гол «Бетиса» в ворота «Реала» был отменен с помощью видеоассистента.

На 39-й минуте игры заключительного тура Ла Лиги полузащитник Джонни Кардозо воспользовался тем, что вратарь Тибо Куртуа неудачно выбил мяч после подачи со штрафного, и нанес точный удар.

Главный судья Исидро Диас де Мера, проконсультировавшись с ВАР и изучив видеоповтор, принял решение не засчитывать гол в связи с офсайдом у хавбека Марка Роки, пытавшегося головой замкнуть навес и оказывавшего влияние на эпизод.

Изображение: кадр из трансляции Okko

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ну, офсайд есть, мяч непосредственно шёл на Роки, тот тянулся бить. Если хейтеры и тут найдут кабинетную отмену, то я не знаю уже)
P.s. Имхо, новость стоила публикации хотя бы ради того, что сломался кронштейн ВАР-монитора и арбитру пришлось смотреть повтор чёрти где, но спортс об этом ни слова)
+3
-1
+2
Ответ Роман
Всё по делу. Но ущемились барсофаны.
Комментарий удален модератором
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий