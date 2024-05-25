Судья с помощью ВАР отменил гол «Бетиса» «Реалу» из-за офсайда у Роки

Гол «Бетиса» в ворота «Реала» был отменен с помощью видеоассистента.

На 39-й минуте игры заключительного тура полузащитник воспользовался тем, что вратарь неудачно выбил мяч после подачи со штрафного, и нанес точный удар.

Главный судья Исидро Диас де Мера, проконсультировавшись с ВАР и изучив видеоповтор, принял решение не засчитывать гол в связи с офсайдом у хавбека , пытавшегося головой замкнуть навес и оказывавшего влияние на эпизод.

Изображение: кадр из трансляции Okko