Судья с помощью ВАР отменил гол «Бетиса» «Реалу» из-за офсайда у Роки
Гол «Бетиса» в ворота «Реала» был отменен с помощью видеоассистента.
На 39-й минуте игры заключительного тура Ла Лиги полузащитник Джонни Кардозо воспользовался тем, что вратарь Тибо Куртуа неудачно выбил мяч после подачи со штрафного, и нанес точный удар.
Главный судья Исидро Диас де Мера, проконсультировавшись с ВАР и изучив видеоповтор, принял решение не засчитывать гол в связи с офсайдом у хавбека Марка Роки, пытавшегося головой замкнуть навес и оказывавшего влияние на эпизод.
Изображение: кадр из трансляции Okko
P.s. Имхо, новость стоила публикации хотя бы ради того, что сломался кронштейн ВАР-монитора и арбитру пришлось смотреть повтор чёрти где, но спортс об этом ни слова)