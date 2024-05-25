«Юве» попрощался с Сандро. Защитник прослезился, уходя с поля под стоячую овацию трибун, и отбивал пять болельщикам – он провел в клубе 9 сезонов: «Я так не плакал никогда в жизни»

В «Ювентусе» устроили церемонию прощания с Алексом Сандро.

Сегодня туринский клуб дома обыграл «Монцу» (2:0) в 38-м туре Серии А. Голами отметились вингер Федерико Кьеза и защитник Алекс Сандро, для которого этот матч стал последним в составе «Ювентуса».

На 73-й минуте игры бразильский защитник туринцев был заменен и покидал поле под стоячую овацию трибун. Сандро не смог сдержать эмоций и прослезился, уходя с поля.

После игры в «Юве» устроили церемонию прощания и традиционный круг по полю, во время которого бразилец жал руки болельщикам клуба, отбивал пять и обнимался с партнерами по команде.

«Эти дни были очень эмоциональными для меня. Никогда в жизни я так не плакал. Это было прекрасное время. Благодарю болельщиков, город и эту замечательную страну, Италию. Благодарю всех товарищей по команде, с первого года до сегодняшнего дня.

Трофеи, победы и финалы – все это было прекрасно, но в моей памяти остаются люди. От кладовщиков и садовников до президентов: я унесу с собой любовь и уважение, которые я получал. «Ювентус» – это большая семья. Я старался отдать все. Благодарю всех болельщиков. Мое сердце всегда будет бело-черным», – сказал защитник «Юве».

Алекс Сандро выступал в составе «Ювентуса» в течение 9 сезонов и по 5 раз выиграл чемпионат и Кубок Италии. Ранее сообщалось, что игрок может летом перейти в «Сан-Паулу» бесплатно.