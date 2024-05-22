Сандро может перейти из «Юве» в «Сан-Паулу» летом бесплатно. Защитник провел в Турине 9 сезонов

Теги Ювентус высшая лига Бразилия серия А Италия Сан-Паулу возможные трансферы Алекс Сандро Футбол

Алекс Сандро может продолжить карьеру в Бразилии.

Как сообщает UOL, в подписании 33-летнего защитника «Ювентуса» заинтересован «Сан-Паулу».

Стороны провели первые переговоры, в ходе которых Сандро положительно отозвался о проекте бразильского клуба.

Срок контракта Алекса Сандро с «Ювентусом» истекает этим летом. В нынешнем сезоне бразилец провел за клуб 15 матчей в Серии А, не отметившись результативными действиями.

Он провел 9 сезонов в Турине. Его статистика – здесь.

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Был одним из лучших в мире несколько сезонов, затем сдулся
+4
-1
+3
Ответ N1ghtwolf
Он и сейчас один из лучших в мире.
АХАХАХАХАХАХХАХАА
+1
0
+1
Ответ Zidane 21
Был одним из лучших в мире несколько сезонов, затем сдулся
Первые два сезона хорошие были 👍🏻
+1
0
+1
Да там у Юве намечается катастрофа в защите. Все хорошие защитники старые и скоро отчалят, а новые ни один не тянет уровень лидера Серии А. Ну кроме Бремера. Но его вроде как могут продать за большие бабки.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий