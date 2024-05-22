Сандро может перейти из «Юве» в «Сан-Паулу» летом бесплатно. Защитник провел в Турине 9 сезонов
Алекс Сандро может продолжить карьеру в Бразилии.
Как сообщает UOL, в подписании 33-летнего защитника «Ювентуса» заинтересован «Сан-Паулу».
Стороны провели первые переговоры, в ходе которых Сандро положительно отозвался о проекте бразильского клуба.
Срок контракта Алекса Сандро с «Ювентусом» истекает этим летом. В нынешнем сезоне бразилец провел за клуб 15 матчей в Серии А, не отметившись результативными действиями.
Он провел 9 сезонов в Турине. Его статистика – здесь.