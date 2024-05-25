Колосков о «Зените»: «РПЛ уже не мотивация для них, они выиграли 4-5 раз. Вызов никто не может принять, но конкуренция возрастает, несколько команд были как никогда близко»

Вячеслав Колосков считает, что «Зениту» не хватает мотивации в РПЛ.

Сине-бело-голубые в шестой раз подряд стали чемпионами России. В заключительном туре команда Сергея Семака одолела «Ростов» (2:1).

– То, что одна команда все время выигрывает, конечно, не очень хорошо. В то же время это вызов, который, к сожалению, никто не может принять. В этом году несколько команд были как никогда близко, поэтому конкуренция у нас нарастает.

«Зенит» выиграл в последнем туре и то при очень выгодном для них сочетании происходящих на футбольном поле событий. Поэтому нельзя говорить, что победа «Зенита» – это плохо. На фоне «Зенита» другие команды смотрелись очень перспективно и мало чем уступали.

Конкуренция возрастает. Нужны хорошие качественные футболисты, у «Зенита» их много и скамейка длинная. Есть пять-шесть человек в резерве, которые в полной мере соответствуют тем футболистам, которые выходят в старте.

Ни в одной другой команде такой роскоши нет: если 11 хороших футболистов еще набирается, то любая замена – это уже минус. Выводы должны сделать руководители клубов, должны качественно провести селекцию.

– Есть ли кризис мотивации у игроков «Зенита»?

– Кризиса нет. Мотивация в последней игре, конечно, была, а по ходу сезона особой мотивации я не увидел. Для них чемпионат России – это уже никакая не мотивация, они его выиграли по четыре-пять раз. Для них мотивацией, конечно, была бы чемпионов, но поскольку ее нет, уровень мотивации понижен.

– Что проще: мотивировать игроков или продать их и взять новых?

– Легко сказать, но тяжело сделать. Чтобы их продать, нужно, чтобы на них был спрос. А пока его нет. Нет ажиотажа на российских футболистов. Сейчас заговорили, что вроде Сафонов куда-то, вроде Тюкавин куда-то, но ничего конкретного же нет.

Из 500 футболистов две фамилии называют. А если касаемо « », ну что о них говорить, если их никто не приглашает, – сказал почетный президент .