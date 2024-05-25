Колосков о «Зените»: «РПЛ уже не мотивация для них, они выиграли 4-5 раз. Вызов никто не может принять, но конкуренция возрастает, несколько команд были как никогда близко»

Теги Зенит премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА РФС Вячеслав Колосков Футбол

Вячеслав Колосков считает, что «Зениту» не хватает мотивации в РПЛ.

Сине-бело-голубые в шестой раз подряд стали чемпионами России. В заключительном туре команда Сергея Семака одолела «Ростов» (2:1).

– То, что одна команда все время выигрывает, конечно, не очень хорошо. В то же время это вызов, который, к сожалению, никто не может принять. В этом году несколько команд были как никогда близко, поэтому конкуренция у нас нарастает.

«Зенит» выиграл в последнем туре и то при очень выгодном для них сочетании происходящих на футбольном поле событий. Поэтому нельзя говорить, что победа «Зенита» – это плохо. На фоне «Зенита» другие команды смотрелись очень перспективно и мало чем уступали.

Конкуренция возрастает. Нужны хорошие качественные футболисты, у «Зенита» их много и скамейка длинная. Есть пять-шесть человек в резерве, которые в полной мере соответствуют тем футболистам, которые выходят в старте.

Ни в одной другой команде такой роскоши нет: если 11 хороших футболистов еще набирается, то любая замена – это уже минус. Выводы должны сделать руководители клубов, должны качественно провести селекцию.

Есть ли кризис мотивации у игроков «Зенита»?

– Кризиса нет. Мотивация в последней игре, конечно, была, а по ходу сезона особой мотивации я не увидел. Для них чемпионат России – это уже никакая не мотивация, они его выиграли по четыре-пять раз. Для них мотивацией, конечно, была бы Лига чемпионов, но поскольку ее нет, уровень мотивации понижен.

Что проще: мотивировать игроков или продать их и взять новых?

– Легко сказать, но тяжело сделать. Чтобы их продать, нужно, чтобы на них был спрос. А пока его нет. Нет ажиотажа на российских футболистов. Сейчас заговорили, что вроде Сафонов куда-то, вроде Тюкавин куда-то, но ничего конкретного же нет.

Из 500 футболистов две фамилии называют. А если касаемо «Зенита», ну что о них говорить, если их никто не приглашает, – сказал почетный президент РФС

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9 комментариев
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Давайте будем объективны, Зенит потерял сильнейшего паспорта и легионера лиги - Кузяева и Малкома, и даже так докатились до титула. Это единственное, что позволило так долго тянуть с титулом.
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Я не понимаю- Зенит выигрывает за 3-5 туров до конца-плохо, Зенит выигрывает на 85 минуте последнего тура-тоже плохо.
Напомню, кстати, что Краснодар лидировал 20 туров из 36, а Зенит не проиграл ему дома и обыграл на выезде уступая по ходу игры в счёте-это по поводу разговоров кто чего заслужил
+4
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+4
Ответ Jovana Jovičić
Давайте будем объективны, Зенит потерял сильнейшего паспорта и легионера лиги - Кузяева и Малкома, и даже так докатились до титула. Это единственное, что позволило так долго тянуть с титулом.
Ну будем честны, не единственное. Систематическое судейство против Зенита тоже сыграло свою роль.
+3
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+3
Вячеслав Иванович с пятым местом ваших!
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Тв права взлетят? Спрос будет??
Они этим вот ("интригой") хотят прикрыть свой срам
Подготовка молодежи на уровне? Ну и прочее
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Ответ rigobersong
Спортс там финал ЛЧ выиграла Барселона, и подходит к концу матч финала Азиатской ЛЧ, где победителем станет Эрнан Креспо, где новости?:)
Комментарий удален модератором
Ответ Иван Иванов
Вот это аналитика!!! От слова ****
Куда уж мне до этого гения:

"То, что одна команда все время выигрывает, конечно, не очень хорошо. В то же время это вызов, который, к сожалению, никто не может принять. В этом году несколько команд были как никогда близко, поэтому конкуренция у нас нарастает."
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