«Зенит» стал чемпионом России во всех 6 сезонах при Семаке

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Футбол

Сергей Семак приводит «Зенит» к чемпионству в каждом сезоне.

Сегодня сине-бело-голубые завоевали 6-й чемпионский титул кряду, набрав 57 очков в Мир РПЛ

Клуб из Санкт-Петербурга занял 1-е место в таблице Премьер лиги во всех шести сезонах под руководством Семака

Ранее стало известно, что контракт главного тренера «Зенита» будет продлен до 2030 года. 

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92 комментария
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Ну как же меня бомбит от Динамо! Вышли играть на ничью, весь матч дыр-дыр беззубый, как будто чемпионство это они каждый год выигрывают. Позорники! Так им и надо! Болельщиков только жалко - большинство чемпионства не видело и, подозреваю, не увидит при жизни
+115
-5
+110
Повезло, теперь напрямую в ЛЧ попадут
+99
-18
+81
Ответ Groznyi2024
Лучший тренер в истории России
После Мусаева
+60
-4
+56
Ответ Groznyi2024
Лучший тренер в истории России
В истории футбола.
+43
-4
+39
Лучший тренер в истории России
+41
-12
+29
Ответ Роберт ЛеванГОЛьски
Повезло, теперь напрямую в ЛЧ попадут
ну не плачь ты так)
знаем мы, что нет Европы, но зато у нас по крайней мере МЫ ЧЕМПИОНЫ!
+37
-11
+26
Ответ Ебздрогыч
Ну как же меня бомбит от Динамо! Вышли играть на ничью, весь матч дыр-дыр беззубый, как будто чемпионство это они каждый год выигрывают. Позорники! Так им и надо! Болельщиков только жалко - большинство чемпионства не видело и, подозреваю, не увидит при жизни
А чего жалеть? Они две недели рассказывали как чемпионство завоевали...
+26
-2
+24
Ответ xQcoW
Комментарий скрыт
Давай топ-5 ляпов в пользу Зенита в этом сезоне
Иначе ты просто балабол
+21
-2
+19
Запустите уже сайт "DinamoMoskva-bez-titulov.com"

Чисто поржать :))
+18
-2
+16
Вот тебе и физрук и сельдереич, да же Москвичи?)
+21
-6
+15
Решающий гол забил игрок вышедший на замену.
Вот такой "не тренер" Семак
+17
-2
+15
С днём рождения любимый клуб!!!
+17
-4
+13
Как нейтральному болельщику, обидно не то, что Зенит стал чемпионом, о то, что он это сделал играя сезон в пол силы.
+8
0
+8
Семак-2024!
+8
-1
+7
Получается, Семак - легенда
+6
0
+6
Как же кайфово эту корёжку в телегах читать. Хотя я не понимаю ноющих, Зенит и судили плохо, и играл он плохо. Что ещё надо этим чокерам, за которых нытики топили, чтобы они взяли золото? Динамо и Краснодар - позор.
+9
-3
+6
Ответ rarog
Решающий гол забил игрок вышедший на замену. Вот такой "не тренер" Семак
Да и пенальти заработал Педро, который со скамейки вышел)))
+6
0
+6
Весь сезон не везло, но сегодня улыбнулась удача!
+7
-1
+6
РПЛ уже похожана Бундеслигу. Когда главный соперник слаб, все остальные неудачники настолько трусливы, что сами сливают чемпионство. Будем ждать своего Хаби Алонсо и местный Байер.
+8
-3
+5
Ответ Роберт ЛеванГОЛьски
Повезло, теперь напрямую в ЛЧ попадут
Но есть нюанс
+8
-5
+3
Ответ Роберт ЛеванГОЛьски
Повезло, теперь напрямую в ЛЧ попадут
Плак-плак.
+5
-2
+3
Все равно Мусаев лучший
+5
-2
+3
с победой Зенит конечно! -браво, Зенит чемпион! вручают кубок чемпионский после матча, а еслиб чемпионом стал Краснодар, в Краснодаре бы вручили кубок
чемпионский после матча,кубков несколько в стране получается!?.....
+3
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+3
Сбылось всё то, чего не желал - Балтика проиграла, Зенит зачемпионил, Динамо проиграло. После таких моментов пропадает желание следить за РПЛ🙂
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+3
Как там на Никольской?😂😂 Зенит с побееедой!!! Питер поздравляю, мы заслужили!!!
+3
0
+3
Ожидаемо. Ещё в марте я писал о том, что чемпионом всё равно станет Зенит и дело тут не в вымышленном "админресурсе" или в том, что судейство там на чьей-то стороне. Просто Семак, как тренер, на голову сильнее абсолютно всех тренеров в РПЛ. Пока Личка выходит играть исключительно на ничью, а Мусаев не тренер вовсе - Семак просто берёт и приводит команду к чемпионству, приложив для этого максимум усилий! Тот факт, что он, откровенно, самый слабый Зенит (слабее был, пожалуй, только в первый сезон при Семаке) всё-таки привёл к чемпионству - это лишь подтверждает. Пусть даже и не без дикой доли везения, но факт есть факт: Зенит - чемпион. Уже в шестой раз подряд. В прочем, даже если бы Зенит не стал чемпионом - я бы всё равно остался при своём мнении. Ибо пока Семак рулит Зенитом - он регулярно будет бороться за чемпионство. И в следующем сезоне он наверняка станет чемпионом тоже. Это даже не обсуждается. Точка.
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ЗЕНИТ ЧЕМПИОН!!! Пусть так будет и дальше, с Д.Р. любимый клуб, Великих тебе побед.Ураааааа
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+2
Ответ Iosiffczenit
Где болельщики Динамо? Где вся Россия?
Смотрят награждение МЮ..
+2
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Ответ Champions of the World
Запустите уже сайт "DinamoMoskva-bez-titulov.com" Чисто поржать :))
Счетчик же есть. Зачем дублировать?
+3
-1
+2
Приятно видеть стабильность на тренерской должности в Зените, в отличие от остальных клубов РПЛ :)
+4
-2
+2
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