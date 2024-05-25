«Зенит» стал чемпионом России во всех 6 сезонах при Семаке

Сергей Семак приводит «Зенит» к чемпионству в каждом сезоне.

Сегодня сине-бело-голубые завоевали 6-й чемпионский титул кряду, набрав 57 очков в Мир .

Клуб из Санкт-Петербурга занял 1-е место в таблице Премьер лиги во всех шести сезонах под руководством .

Ранее стало известно, что контракт главного тренера « » будет продлен до 2030 года.