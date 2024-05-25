«Зенит» стал чемпионом России во всех 6 сезонах при Семаке
Сергей Семак приводит «Зенит» к чемпионству в каждом сезоне.
Сегодня сине-бело-голубые завоевали 6-й чемпионский титул кряду, набрав 57 очков в Мир РПЛ.
Клуб из Санкт-Петербурга занял 1-е место в таблице Премьер лиги во всех шести сезонах под руководством Семака.
Ранее стало известно, что контракт главного тренера «Зенита» будет продлен до 2030 года.
знаем мы, что нет Европы, но зато у нас по крайней мере МЫ ЧЕМПИОНЫ!
Иначе ты просто балабол
Чисто поржать :))
Вот такой "не тренер" Семак
чемпионский после матча,кубков несколько в стране получается!?.....