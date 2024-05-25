«МЮ» выиграл Кубок Англии в 13-й раз. Больше побед только у «Арсенала» – 14

«Манчестер Юнайтед» в 13-й раз выиграл Кубок Англии.

В финале команда Эрика тен обыграла «Манчестер Сити» (2:1).

Это 13-я победа « » в турнире. Чаще Кубок Англии выигрывал лишь « » – 14 раз.

У « » 7 побед в турнире. По 8 раз кубок выигрывали «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Челси».