«МЮ» выиграл Кубок Англии в 13-й раз. Больше побед только у «Арсенала» – 14

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» в 13-й раз выиграл Кубок Англии.

В финале команда Эрика тен Хага обыграла «Манчестер Сити» (2:1).

Это 13-я победа «МЮ» в турнире. Чаще Кубок Англии выигрывал лишь «Арсенал» – 14 раз.

У «Манчестер Сити» 7 побед в турнире. По 8 раз кубок выигрывали «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Челси».

87 комментариев
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Тен Хаг берет трофеи два сезона подряд. Если кубок лиги можно было назвать не слишком ценным, то с кубком Англии такое уже не прокатит.
Футбол удивительная штука. Кошмарный МЮ с физруком на тренерском мостике второй сезон подряд при трофеях, а прекрасный Арсенал с Артетой снова мимо больших трофеев. Не в обиду канонирам. Просто факт
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+85
Я ухожу красиво!) 🏆
+41
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Первый Манчестер на классе хлопнул пластик)
+48
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+34
Сити специально слил, чтобы Тен Хаг остался 🤣
+33
-7
+26
Ответ войд
Первый Манчестер на классе хлопнул пластик)
Манчестер красный
+22
-5
+17
На такой хорошей ноте, пора увольнять 7хага
Если его оставят, то это будет хуже решений Барсы, Челси и Баварии вместе взятых
+21
-6
+15
Всех красных дьяволов с победой! Показали характер и заслужили трофей
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0
+10
Манков с победой! Вдвойне приятно когда она по делу. Майну, Гарна, Бруно показали класс 🙌🏻
+9
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Удивительный человек Тен Хаг, отскочил от Ковентри из 3-его дивизина и затем разнёс лучшую команду АПЛ , гений не иначе
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
Тен Хаг берет трофеи два сезона подряд. Если кубок лиги можно было назвать не слишком ценным, то с кубком Англии такое уже не прокатит. Футбол удивительная штука. Кошмарный МЮ с физруком на тренерском мостике второй сезон подряд при трофеях, а прекрасный Арсенал с Артетой снова мимо больших трофеев. Не в обиду канонирам. Просто факт
Арсенал точно также брал кубки при ужасной игре с Артетой
+9
-1
+8
Ответ Red Bull [Leipzig]
Сити специально слил, чтобы Тен Хаг остался 🤣
Гвардиола до сих пор гневно аппелирует судье, и я это на полном серьезе)
+7
-1
+6
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Тен Хаг берет трофеи два сезона подряд. Если кубок лиги можно было назвать не слишком ценным, то с кубком Англии такое уже не прокатит. Футбол удивительная штука. Кошмарный МЮ с физруком на тренерском мостике второй сезон подряд при трофеях, а прекрасный Арсенал с Артетой снова мимо больших трофеев. Не в обиду канонирам. Просто факт
У Арсенала суперкубок есть.
+12
-7
+5
2 года подряд Тен Хаг генерирует титулы, Клоппа за такие достижения на руках носили:))
+10
-5
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Тен Хаг передаёт привет хейтерам) Пирс Морган подавился зелёным чаем)))
+4
0
+4
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Тен Хаг берет трофеи два сезона подряд. Если кубок лиги можно было назвать не слишком ценным, то с кубком Англии такое уже не прокатит. Футбол удивительная штука. Кошмарный МЮ с физруком на тренерском мостике второй сезон подряд при трофеях, а прекрасный Арсенал с Артетой снова мимо больших трофеев. Не в обиду канонирам. Просто факт
Сейчас болелы Сити скажут, что Кубок неважен.
Но ведь требл, которым кичатся фаны, отличается от золотого дубля наличием как раз этого третьесортного кубка😏
Сити, к слову, в этом сезоне не выиграл ни одного матча у ТОП клуба. Теперь и финал слил. По сути реально набрали стату на середняках в АПЛ.
И этот клуб еще целился на ЛЧ😆
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Ответ prosto D.
Тен Хаг передаёт привет хейтерам) Пирс Морган подавился зелёным чаем)))
Вместе с роналду
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Как только увидел что Пеп не надел свой счастливый свитер, закралась недобрая мысль. Как оказалось, не зря.
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моуриньо занимал с мю 2-е (потому что тогда не было такого мощного Арсенала, как сейчас), выиграл Кубок Лиги, победив в финале
Саутгемптон, выиграл Суперкубок, победив Лестер, выиграл ЛЕ за счёт суперлёгкой сетки.

Тен Хаг занимал 3-е место, выиграл Кубок Лиги, победив финале Ньюкасл, занявший 4-е место в АПЛ, выиграл Кубок Англии, победив в финале Сити.

моуриньо - "распрекрасный тренер".

Тен Хаг - "ужасный тренер".

Главное не перепутaть
+6
-3
+3
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Тен Хаг берет трофеи два сезона подряд. Если кубок лиги можно было назвать не слишком ценным, то с кубком Англии такое уже не прокатит. Футбол удивительная штука. Кошмарный МЮ с физруком на тренерском мостике второй сезон подряд при трофеях, а прекрасный Арсенал с Артетой снова мимо больших трофеев. Не в обиду канонирам. Просто факт
У Артеты два супер кубка и один кубок Англии если что
+3
0
+3
Всех красных с победой!!!
Не верил, но надеялся:)
+3
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+3
Поздравляю историческийх соперников)))В отличии от позорного клуба у них есть история и нет черной позорной бухгалтерии.
+5
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Поздравляю всех дьяволов! После всей херни что было, мы заслужили немного радости! GGMU!!!!
+2
0
+2
Мю поздравляю вас! Шарлотан пусть катится в зад со своим мешком, ненавижу! Вернем старые разборки! Болельщик Ливерпуля
+3
-1
+2
Круто! Команда молодцы! Мем хаг аут!
+7
-5
+2
Красивое завершение просранного сезона. Всех с трофеем! GGMU!!!
+2
0
+2
Теперь понимаю, почему все смеялись над Саа, который говорил что будет 2:2 и победа МЮ с пенальти, вот позорник
+3
-1
+2
С победой, Дьяволы!
Отличное завершение этого отвратительного сезона!
+2
0
+2
Ответ Бейса
Благодаря победе Юнайтед, Арсенала теперь и в матче за Суперкубок не будет.
Но Арсенал будет в ЛЧ.
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Да! вопреки всему! никогда нельзя бросать верить!
+2
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
Тен Хаг берет трофеи два сезона подряд. Если кубок лиги можно было назвать не слишком ценным, то с кубком Англии такое уже не прокатит. Футбол удивительная штука. Кошмарный МЮ с физруком на тренерском мостике второй сезон подряд при трофеях, а прекрасный Арсенал с Артетой снова мимо больших трофеев. Не в обиду канонирам. Просто факт
Кубок мы и так 4 раза за последние 10 лет брали. Нужны трофеи серьёзнее.
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