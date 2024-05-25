«МЮ» выиграл Кубок Англии в 13-й раз. Больше побед только у «Арсенала» – 14
«Манчестер Юнайтед» в 13-й раз выиграл Кубок Англии.
В финале команда Эрика тен Хага обыграла «Манчестер Сити» (2:1).
Это 13-я победа «МЮ» в турнире. Чаще Кубок Англии выигрывал лишь «Арсенал» – 14 раз.
У «Манчестер Сити» 7 побед в турнире. По 8 раз кубок выигрывали «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Челси».
Футбол удивительная штука. Кошмарный МЮ с физруком на тренерском мостике второй сезон подряд при трофеях, а прекрасный Арсенал с Артетой снова мимо больших трофеев. Не в обиду канонирам. Просто факт
Если его оставят, то это будет хуже решений Барсы, Челси и Баварии вместе взятых
Но ведь требл, которым кичатся фаны, отличается от золотого дубля наличием как раз этого третьесортного кубка😏
Сити, к слову, в этом сезоне не выиграл ни одного матча у ТОП клуба. Теперь и финал слил. По сути реально набрали стату на середняках в АПЛ.
И этот клуб еще целился на ЛЧ😆
Саутгемптон, выиграл Суперкубок, победив Лестер, выиграл ЛЕ за счёт суперлёгкой сетки.
Тен Хаг занимал 3-е место, выиграл Кубок Лиги, победив финале Ньюкасл, занявший 4-е место в АПЛ, выиграл Кубок Англии, победив в финале Сити.
моуриньо - "распрекрасный тренер".
Тен Хаг - "ужасный тренер".
Главное не перепутaть
Не верил, но надеялся:)
Отличное завершение этого отвратительного сезона!