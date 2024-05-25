Тен Хаг о будущем в «МЮ»: «Мы уже обсудили, в воскресенье ухожу в заслуженный отпуск. В гарантиях нет необходимости, мы переходим к следующему сезону»
Эрик тен Хаг полагает, что не будет уволен с поста тренера «Манчестер Юнайтед».
– Планируется ли на следующей неделе обсуждение вашего будущего?
– Нет, мы это уже сделали. В воскресенье я ухожу в отпуск. Думаю, я его заслужил.
– Вам гарантировали, что вы останетесь?
– В этом нет необходимости. Мы переходим к следующему сезону, – сказал главный тренер «МЮ».
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