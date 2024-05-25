Тен Хаг о будущем в «МЮ»: «Мы уже обсудили, в воскресенье ухожу в заслуженный отпуск. В гарантиях нет необходимости, мы переходим к следующему сезону»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг полагает, что не будет уволен с поста тренера «Манчестер Юнайтед».

– Планируется ли на следующей неделе обсуждение вашего будущего?

– Нет, мы это уже сделали. В воскресенье я ухожу в отпуск. Думаю, я его заслужил.

– Вам гарантировали, что вы останетесь?

– В этом нет необходимости. Мы переходим к следующему сезону, – сказал главный тренер «МЮ».

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17 комментариев
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Как он держится на плаву?
Моур выиграл серебро + три трофея, включая еврокубок (для него это вроде как очень легко), и его все равно уволили
+21
-5
+16
Да что там отдых, премию заслужил, тринадцатую зарплату и так далее. Фантастически самоуверенный чел
+17
-3
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Он очень похож на наших депутатов , непотопляемый
+13
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+10
МЮ может подписать практически любого тренера в мире, но почему именно Икс-Хаг так уверен в своем будущем?!)
+1
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Кто-нибудь скажите ему...
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Побил почти все рекорды с приставной анти, но почему то не покидает мысль что Тен Хааг в футболе ещё добьётся успехов на топ уровне
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Тен Хаг для кризисных клубов или инимы словами для не очень богатых клубов
0
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Ответ Ваня Шипитко
Как он держится на плаву? Моур выиграл серебро + три трофея, включая еврокубок (для него это вроде как очень легко), и его все равно уволили
По любви)
+1
-1
0
Ответ Ваня Шипитко
Как он держится на плаву? Моур выиграл серебро + три трофея, включая еврокубок (для него это вроде как очень легко), и его все равно уволили
кого возьмем?
0
0
0
Ответ Ваня Шипитко
Как он держится на плаву? Моур выиграл серебро + три трофея, включая еврокубок (для него это вроде как очень легко), и его все равно уволили
Лысый шарлатан надеется, что кубок Англии спасёт его)
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Ответ Evergreen
Да что там отдых, премию заслужил, тринадцатую зарплату и так далее. Фантастически самоуверенный чел
Лысый шарлатан, чего уж там ))
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