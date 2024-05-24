О′Хара о «Ман Сити»: «Государство-владелец, тренер Пеп – рано или поздно это изменится. «Горожан» нельзя сравнивать с «Реалом», «Барсой», «МЮ», «Ливерпулем» – те всегда будут собой»

Джейми О′Хара считает, что «Манчестер Сити» не станет настоящим грандом.

«Нельзя сравнивать «Манчестер Сити» с клубами вроде «Реала». «Реал» и « » всегда будут « » и «Барселоной». «Ливерпуль» и « » всегда будут « » и «Манчестер Юнайтед» – независимо от десятилетия. Они по-прежнему крупнейшие клубы мира.

« » принадлежит государству, его тренер – Пеп Гвардиола, но я вам кое-что скажу: рано или поздно это изменится», – сказал бывший полузащитник «Тоттенхэма» в интервью Grosvenor Sport.