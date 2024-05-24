О′Хара о «Ман Сити»: «Государство-владелец, тренер Пеп – рано или поздно это изменится. «Горожан» нельзя сравнивать с «Реалом», «Барсой», «МЮ», «Ливерпулем» – те всегда будут собой»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль Джейми О′Хара Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Реал Мадрид Ла Лига Пеп Гвардиола Футбол

Джейми О′Хара считает, что «Манчестер Сити» не станет настоящим грандом.

«Нельзя сравнивать «Манчестер Сити» с клубами вроде «Реала». «Реал» и «Барселона» всегда будут «Реалом» и «Барселоной». «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» всегда будут «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» – независимо от десятилетия. Они по-прежнему крупнейшие клубы мира.

«Манчестер Сити» принадлежит государству, его тренер – Пеп Гвардиола, но я вам кое-что скажу: рано или поздно это изменится», – сказал бывший полузащитник «Тоттенхэма» в интервью Grosvenor Sport.

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27 комментариев
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О чьем-то величии рассуждает бывший игрок тоттенхема…
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Каждый год болельщики других клубов так говорят) Но в целом Сити жил и до шейхов, и возможно нынешнее его положение только укрепляет его базу для успешного существования в будущем и у других владельцев - тот же Ливерпуль, Милан становились чемпионами с совершенно разными хозяевами и тренерами
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+3
Ответ Владимир Владимирович
Ещё один критикант, Сити Пепа побил все существующие рекорды в Апл, по забитым голам за сезон, по набранным очкам, внутренние квадрупл требл, требл с ЛЧ, четыре раза подряд первые, и они пытаются Ливерпуль возвеличивать, который в эпоху Апл лишь раз финишировали первыми.
Квадрупл?
+3
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Ответ Руслан Хайбулов
Скоро вымрут и псиареют и в маразм впалут последние горы "клуб с историей" и этот все закончится. Будет как в НХЛ никто не топит за великий клуб с историей Монреаль если они сейчас дно днищенское например и никто не онанирует на Детройт Ред Уингз потому что когда то они были с историей, болеют за команды которые хороши прямо сейчас а не меряютс письменами прошлого. И это случится и в футболе, немного время пройдет, уйдет поколение чеканутых
Никогда в футболе такого не случится
+2
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В свое время экс-владельца "Уигана" Уилан, почти купил "Манчестер Юнайтед" за 11,5 млн фунтов,но в последний момент его отговорила жена.Так,что если бы не она, МЮ мог пойти по пути условного Ноттингема
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Ответ Владимир Долгополов
Квадрупл?
Ну внутренний имеется ввиду,апл, кубок англии, кубок лиги и суперкубок
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«Реал» и «Барса» всегда будут «Реалом» и «Барсой», «Ливерпуль» и «МЮ» всегда будут «Ливерпулем» и «МЮ».
И только «Терек» будет «Ахматом»! )
+1
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Ответ Эдуард Романов
Убери у любого топ клуба деньги и он перестанет быть топ клубом
топ клуб сам генерирует деньги - это готовый магнит для спонсоров, т.к. брэнд узнаваем во всем мире, фан база многочисленна, телеправа стоят дорого, генерация денег - это и есть основной признак топ-клуба, а не когда деньги достают из широких штанин и вкидывают в кассу, это уже признак клуба-государства или проекта какого-нибудь безумного миллиардера
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очередной поехавший в ленте новостей спортса. Широкова, Мостового, Заремы и прочих недостаточно
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Ответ Владимир Владимирович
Ну внутренний имеется ввиду,апл, кубок англии, кубок лиги и суперкубок
Ну если так.
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Ответ ML26
Никогда в футболе такого не случится
Провидец) с завышенной самооценкой)
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Ответ Personology Center
Ведь «Тоттенхэм» всегда будет «Тоттенхэмом» – независимо от десятилетия! ))
Стабильно без трофеев последние лет 30 )
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Ответ Свисток Кашшаи
О чьем-то величии рассуждает бывший игрок тоттенхема…
Ведь «Тоттенхэм» всегда будет «Тоттенхэмом» – независимо от десятилетия! ))
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Ответ Пули Снегопада
кончено изменится, на носу суд, а там чемпионшип и бан на транферное окно
ага-ага))
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Ответ Havi Thongman
Каждый год болельщики других клубов так говорят) Но в целом Сити жил и до шейхов, и возможно нынешнее его положение только укрепляет его базу для успешного существования в будущем и у других владельцев - тот же Ливерпуль, Милан становились чемпионами с совершенно разными хозяевами и тренерами
этот проект будет и дальше развиваться так как инфраструктура полностью налажена. выпускники академии готовые звёзды. селекция работает на ура. бренд дорожает. например у соседей из Манчестера все через одно место. тренера нету. академия нулевая в принципе. один Коби за 10 лет которого можно сравнивать с добротными игроками. скаутов больше чем мячей на тренировке а игроков покупают закрытыми глазами
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Шейхи шейхами и тд. а Игроки высококлассные в команде и тренер отличный ( после Клоппа)
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Вообще не понимаю людей, негодующих в комментариях. В чем он не прав? Разве что только в том, что скоро это изменится. Футбол и купили с потрахами арабы, просто заливая столько лет рынок деньгами, в какой то момент начали покупать все что хочет Гвардиола, и представьте себе это сработало. Только зачем тогда ФФП? Не было б ФФП не было бы вопросов
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Эмм зачем такое говорить, жизнь, спорт это цикличность, Реал тоже 1/8 никак не мог преодолеть долгое время, Барселона недавно была смертоносной командой, но на данный момент вообще не пойми что, как и МЮ, Милан был грозой в начале и середине 00х, но тоже сейчас тяжелые времена переживает, Ман Сити был основан аж 1980 году, клуб ранее не достигал таких больших высот как в последнее время, но и все это время у нее были свои настоящие болельщики, которые за все это время переживали за свой любимый клуб
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Убери у любого топ клуба деньги и он перестанет быть топ клубом
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Скоро вымрут и псиареют и в маразм впалут последние горы "клуб с историей" и этот все закончится. Будет как в НХЛ никто не топит за великий клуб с историей Монреаль если они сейчас дно днищенское например и никто не онанирует на Детройт Ред Уингз потому что когда то они были с историей, болеют за команды которые хороши прямо сейчас а не меряютс письменами прошлого. И это случится и в футболе, немного время пройдет, уйдет поколение чеканутых
+3
-3
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Обычный шейхо-клуб.
Такие клубы как Реал, МЮ останутся великими.
+9
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