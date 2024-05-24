О′Хара о «Ман Сити»: «Государство-владелец, тренер Пеп – рано или поздно это изменится. «Горожан» нельзя сравнивать с «Реалом», «Барсой», «МЮ», «Ливерпулем» – те всегда будут собой»
Джейми О′Хара считает, что «Манчестер Сити» не станет настоящим грандом.
«Нельзя сравнивать «Манчестер Сити» с клубами вроде «Реала». «Реал» и «Барселона» всегда будут «Реалом» и «Барселоной». «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» всегда будут «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» – независимо от десятилетия. Они по-прежнему крупнейшие клубы мира.
«Манчестер Сити» принадлежит государству, его тренер – Пеп Гвардиола, но я вам кое-что скажу: рано или поздно это изменится», – сказал бывший полузащитник «Тоттенхэма» в интервью Grosvenor Sport.
И только «Терек» будет «Ахматом»! )
Такие клубы как Реал, МЮ останутся великими.