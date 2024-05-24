Колосков о Личке: «Дебютный сезон отработал на «пятерку». Если «Динамо» станет чемпионом, его можно будет назвать лучшим тренером сезона в РПЛ»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Вячеслав Колосков Краснодар Марцел Личка Футбол

Вячеслав Колосков высоко оценил работу главного тренера «Динамо» Марцела Лички.

Чешский специалист возглавил московский клуб перед началом сезона‑2023/24.

«Дебютный сезон в «Динамо» Личка отработал на «пятерку». Уже можно констатировать, что с тренером бело‑голубые угадали. Если получится выиграть чемпионство, то Марцела однозначно можно будет назвать лучшим тренером сезона в РПЛ.

Матч в Краснодаре будет очень сложным. В первую очередь – с психологической точки зрения, так как «Динамо» устраивает и ничья, а «Краснодару» терять нечего – понесутся на всех парах за победой, – заявил почетный президент РФС.

Перед заключительным, 30‑м, туром чемпионата России «Динамо» с 56 очками лидирует в турнирной таблице, опережая идущий третьим «Краснодар» на три балла. Второе место с 54 очками занимает «Зенит», которому предстоит сыграть на своем поле с «Ростовом».

«Динамо», чтобы стать чемпионами, достаточно сыграть вничью с «Краснодаром».  

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2 комментария
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А если Динамо проиграет и Зенит победит, то тогда Семак получается! Короче кто победит, тот и....победит)))
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Тот случай, когда можно согласиться с Колосковым...
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