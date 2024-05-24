Дзюба не полетел на матч «Локо» с «Балтикой». Нападающий пропустит игру 30-го тура из-за болезни (Sport24)

Артем Дзюба пропустит матч с «Балтикой» в 30-м туре Мир РПЛ.

По информации Sport24, нападающий « » не полетел с командой в Калининград. Отмечается, что он не сможет принять участие в заключительной игре из-за болезни.

Срок контракта 35-летнего игрока с московским клубом истекает после окончания сезона.

В этом сезоне Дзюба принял участие в 21 матче Мир РПЛ, отметившись четырьмя голами и тремя результативными передачами. Его полная статистика доступна здесь.