Дзюба не полетел на матч «Локо» с «Балтикой». Нападающий пропустит игру 30-го тура из-за болезни (Sport24)
Артем Дзюба пропустит матч с «Балтикой» в 30-м туре Мир РПЛ.
По информации Sport24, нападающий «Локомотива» не полетел с командой в Калининград. Отмечается, что он не сможет принять участие в заключительной игре из-за болезни.
Срок контракта 35-летнего игрока с московским клубом истекает после окончания сезона.
В этом сезоне Дзюба принял участие в 21 матче Мир РПЛ, отметившись четырьмя голами и тремя результативными передачами. Его полная статистика доступна здесь.
Болезнь, да-да
Короче пора в китай ему.
Но настаёт время расставаться. Вопрос в том, насколько корректно он себя поведёт после ухода, не будет ли как с Семаком.