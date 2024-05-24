Дзюба не полетел на матч «Локо» с «Балтикой». Нападающий пропустит игру 30-го тура из-за болезни (Sport24)

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Балтика Здоровье Футбол

Артем Дзюба пропустит матч с «Балтикой» в 30-м туре Мир РПЛ.

По информации Sport24, нападающий «Локомотива» не полетел с командой в Калининград. Отмечается, что он не сможет принять участие в заключительной игре из-за болезни.

Срок контракта 35-летнего игрока с московским клубом истекает после окончания сезона.

В этом сезоне Дзюба принял участие в 21 матче Мир РПЛ, отметившись четырьмя голами и тремя результативными передачами. Его полная статистика доступна здесь.

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25 комментариев
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Обидели в Локо хорошего человека)) у него одна болезнь, звёздная называется)
+25
-1
+24
С Дзюбой уже все понятно. Второй тур подряд "болеет".
+10
-1
+9
Ответ Ком иль фо
Обидели в Локо хорошего человека)) у него одна болезнь, звёздная называется)
Прямо в точку
+3
0
+3
Мозоли натер?)
+4
-3
+1
Дзюба: спрашивайте у нашего докторишки
+2
-1
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АХАХАХАХАХАХАХПХ
Болезнь, да-да
+1
-1
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спасибо за весну прошлого года, пора в Китай, ну или в эксперты
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Какой то китайской болезнью заболел ветеран, надо лететь лечиться в Шанхай
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То у него болезнь то травма.
Короче пора в китай ему.
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Руки болят ?
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Ответ Dmitry Orlov
Да что же это он к концовке сезона так часто болеть стал? Может, просто понял, что в команде принято решение его не оставлять, и мотивация ехать в другой город даже просто посидеть на лавке - отсутствует?
ты игрок клуба ты обязан поддержать свой клуб
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Ответ ractorosan527@gmail.com
а вот я понимал что не чего хорошего не будет от его перехода да вытащил нас с 14 места на 8 и всё на этом
В прошлом году он отрабатывал своё.
Но настаёт время расставаться. Вопрос в том, насколько корректно он себя поведёт после ухода, не будет ли как с Семаком.
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