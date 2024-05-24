Нандес перешел в саудовскую «Аль-Кадисию» из «Кальяри» свободным агентом. Контракт рассчитан на три года

Теги Кальяри серия А Италия трансферы Сборная Уругвая по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Кадисия Наитан Нандес Футбол

Наитан Нандес стал игроком саудовской «Аль-Кадисии».

Уругваец покинул «Кальяри» свободным агентом и подписал трехлетнее соглашение с саудовским клубом.

«Аль-Кадисия» борется за путевку в высшую лигу Саудовской Аравии. На данный момент команда занимает 1-ю строчку в Первом дивизионе.

Хавбек сборной Уругвая Нандес выступал в Италии с 2019 года. Его статистика – здесь.

Изображение: x.com/Alqadsiah

5 комментариев
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Ответ alessandroma
А мог бы уйти в ротацию к любому итальянскому топу и быть там в тему
Зачем? Если можно заработать на безбедную старость? Рабочий век футболиста очень короток
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+3
Ответ alessandroma
А мог бы уйти в ротацию к любому итальянскому топу и быть там в тему
Лет 5 назад Нандес ещё котировался, щас он топам вряд ли интересен, так что лучше на пенсию к арабам👳‍♂️💰
+4
-1
+3
Мани-мани
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Ответ Eric_Cartman
Мани-мани
Парень не ушел, когда Кальяри в серию Б опустился, хотя мог. Так что заслужил , отработал свой контракт
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