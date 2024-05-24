Нандес перешел в саудовскую «Аль-Кадисию» из «Кальяри» свободным агентом. Контракт рассчитан на три года

Наитан Нандес стал игроком саудовской «Аль-Кадисии».

Уругваец покинул « » свободным агентом и подписал трехлетнее соглашение с саудовским клубом.

« » борется за путевку в высшую лигу Саудовской Аравии. На данный момент команда занимает 1-ю строчку в Первом дивизионе.

Хавбек сборной Уругвая Нандес выступал в Италии с 2019 года. Его статистика – здесь.

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