Нандес перешел в саудовскую «Аль-Кадисию» из «Кальяри» свободным агентом. Контракт рассчитан на три года
Наитан Нандес стал игроком саудовской «Аль-Кадисии».
Уругваец покинул «Кальяри» свободным агентом и подписал трехлетнее соглашение с саудовским клубом.
«Аль-Кадисия» борется за путевку в высшую лигу Саудовской Аравии. На данный момент команда занимает 1-ю строчку в Первом дивизионе.
Хавбек сборной Уругвая Нандес выступал в Италии с 2019 года. Его статистика – здесь.
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