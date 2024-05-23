Анчелотти о финале ЛЧ: «Самый важный матч сезона, «Реал» рад оказаться здесь снова. У «Боруссии» крепкая команда с яркими индивидуальностями»

Теги Боруссия Дортмунд Карло Анчелотти бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА УЕФА Футбол

Карло Анчелотти высказался перед финалом Лиги чемпионов против «Боруссии».

Мадридский «Реал» сыграет с клубом из Дортмунда в финале главного еврокубка 1 июня. Начало матча – в 22:00 по московскому времени. 

«Я стараюсь жить моментом, и сейчас – очень хороший момент. Еще будет время для переживаний, но цель – отложить их как можно дальше.

Мы должны наслаждаться этим временем, этой потрясающей игрой, самой важной в году и самой прекрасной, в которой мы принимаем участие.

Мы очень рады оказаться в очередном финале. Дортмундская «Боруссия» заслужила возможность быть здесь, как и «Реал Мадрид». Это крепкая, компактная команда с яркими индивидуальностями», – сказал главный тренер «Реала» в интервью УЕФА.

Материалы по теме

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Дон Карло, Тони, Лука- устройте лед и пламень! Надо ушастого брать, заслужили 100%, прошли лучших соперников!
+13
-7
+6
Жаркий матч будет
Папа Карло конечно вызывает уважение,такую отмасферу создать внутри команды может только он,Пеп и Клопп…Ну и ТенХаг
+8
-3
+5
ЖДЁМ ПОБЕДЫ, ПАПА КАРЛО !
+5
-1
+4
Реал должен забирать этот кубок, очень уж сложный путь проделала команда в этом сезоне. А Карло Анчелотти в любом случае проделал великолепную работу, и команда провела великолепный сезон на который никто не ставил и который называли переходным.
+6
-3
+3
Ответ ЭкспертДиванный
Жаркий матч будет Папа Карло конечно вызывает уважение,такую отмасферу создать внутри команды может только он,Пеп и Клопп…Ну и ТенХаг
Я думал Тен Хаг повыше будет
+3
-2
+1
В интервью есть фраза и получше - "The greatest quality the team has shown this year is their collective attitude, the focus and way the work as a team."

Ребят, похоже, сплотили травмы крестообразных связок у лидеров - и понимание, что без командной работы сезон будет провален - и Анчи это резюмирует ;)
0
0
0
Да ладно. Будет мис матч. Приятно удивлюсь, если окажусь неправ
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий