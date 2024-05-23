Анчелотти о финале ЛЧ: «Самый важный матч сезона, «Реал» рад оказаться здесь снова. У «Боруссии» крепкая команда с яркими индивидуальностями»

Карло Анчелотти высказался перед финалом Лиги чемпионов против «Боруссии».

Мадридский «Реал» сыграет с клубом из Дортмунда в финале главного еврокубка 1 июня. Начало матча – в 22:00 по московскому времени.

«Я стараюсь жить моментом, и сейчас – очень хороший момент. Еще будет время для переживаний, но цель – отложить их как можно дальше.

Мы должны наслаждаться этим временем, этой потрясающей игрой, самой важной в году и самой прекрасной, в которой мы принимаем участие.

Мы очень рады оказаться в очередном финале. Дортмундская « » заслужила возможность быть здесь, как и « ». Это крепкая, компактная команда с яркими индивидуальностями», – сказал главный тренер «Реала» в интервью .