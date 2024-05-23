Анчелотти о финале ЛЧ: «Самый важный матч сезона, «Реал» рад оказаться здесь снова. У «Боруссии» крепкая команда с яркими индивидуальностями»
Карло Анчелотти высказался перед финалом Лиги чемпионов против «Боруссии».
Мадридский «Реал» сыграет с клубом из Дортмунда в финале главного еврокубка 1 июня. Начало матча – в 22:00 по московскому времени.
«Я стараюсь жить моментом, и сейчас – очень хороший момент. Еще будет время для переживаний, но цель – отложить их как можно дальше.
Мы должны наслаждаться этим временем, этой потрясающей игрой, самой важной в году и самой прекрасной, в которой мы принимаем участие.
Мы очень рады оказаться в очередном финале. Дортмундская «Боруссия» заслужила возможность быть здесь, как и «Реал Мадрид». Это крепкая, компактная команда с яркими индивидуальностями», – сказал главный тренер «Реала» в интервью УЕФА.
Папа Карло конечно вызывает уважение,такую отмасферу создать внутри команды может только он,Пеп и Клопп…Ну и ТенХаг
Ребят, похоже, сплотили травмы крестообразных связок у лидеров - и понимание, что без командной работы сезон будет провален - и Анчи это резюмирует ;)