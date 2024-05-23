Педро: «Прозвище Педриньо мне не нравится. Как-то меня называли Кокиньо – из-за моей головы, ха-ха»

Теги Зенит премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Педро дос Сантос Футбол

Педро из «Зенита» заявил, что ему не нравится прозвище Педриньо.

– В Бразилии тебя называли Педриньо, на футболке было написано так. Почему в России ты носишь имя Педро?

– Честно говоря, мне не очень нравится прозвище Педриньо. Педро – это мое имя, все меня так зовут. Так лучше и привычнее.

– А вообще у тебя где-нибудь были какие-нибудь прозвища?

– Ой, их придумывают чуть ли не каждый день. Меня по-разному называли, большинство я уже и не вспомню. Как-то меня называли Кокиньо (маленький кокосовый орех – Sports).

– Почему?

– Думаю, из-за моей головы, ха-ха! – сказал бразилец.

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22 комментария
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Ждём пользователя sports.ru с ником Кокиньо Педриньо 😎
+26
-3
+23
похоже чем больше он будет изучать русский язык... тем меньше ему будут нравиться все его прозвища
+17
-2
+15
Кокиньо уже на Кипре играет
+10
0
+10
Ответ CoMoBo3
Ждём пользователя sports.ru с ником Кокиньо Педриньо 😎
👍👍👍😂😂😂😂
+6
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+3
В Казахстане был бы Кутакбасиньо
+2
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+1
Как говорил легендарный Бубнов -
С фамилией Рондон в России плохо играть нельзя.
+1
0
+1
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Кокиньо - это прозвище одного нападающего из Ариса вообще-то☝️
Кокориньо уж тогда
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Ответ Senchas
Кокориньо уж тогда
Он ж на Кипре. А значит Кокоринос.
+1
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Ответ AlKRD
Кокиньо уже на Кипре играет
Кокиньо сидит в Дубае, ждет экстрадиции
+1
0
+1
Кокиньо - это прозвище одного нападающего из Ариса вообще-то☝️
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Коллеги из Локо подсказали
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Пусть будет Сантос
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ахахаахххахаха
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Ответ .ru
похоже чем больше он будет изучать русский язык... тем меньше ему будут нравиться все его прозвища
Педро по португальски, по- русски "скала". Разве плохо?
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Ответ ostap&mio&dio
В Казахстане был бы Кутакбасиньо
В Татарстане и Башкортостане, думаю, примерно то же самое было бы))
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Ответ ostap&mio&dio
В Казахстане был бы Кутакбасиньо
Неприличными словами не выражаться!!
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