Педро: «Прозвище Педриньо мне не нравится. Как-то меня называли Кокиньо – из-за моей головы, ха-ха»
Педро из «Зенита» заявил, что ему не нравится прозвище Педриньо.
– В Бразилии тебя называли Педриньо, на футболке было написано так. Почему в России ты носишь имя Педро?
– Честно говоря, мне не очень нравится прозвище Педриньо. Педро – это мое имя, все меня так зовут. Так лучше и привычнее.
– А вообще у тебя где-нибудь были какие-нибудь прозвища?
– Ой, их придумывают чуть ли не каждый день. Меня по-разному называли, большинство я уже и не вспомню. Как-то меня называли Кокиньо (маленький кокосовый орех – Sports).
– Почему?
– Думаю, из-за моей головы, ха-ха! – сказал бразилец.
С фамилией Рондон в России плохо играть нельзя.