Педро: «Прозвище Педриньо мне не нравится. Как-то меня называли Кокиньо – из-за моей головы, ха-ха»

Педро из «Зенита» заявил, что ему не нравится прозвище Педриньо.

– В Бразилии тебя называли Педриньо, на футболке было написано так. Почему в России ты носишь имя ?

– Честно говоря, мне не очень нравится прозвище Педриньо. Педро – это мое имя, все меня так зовут. Так лучше и привычнее.

– А вообще у тебя где-нибудь были какие-нибудь прозвища?

– Ой, их придумывают чуть ли не каждый день. Меня по-разному называли, большинство я уже и не вспомню. Как-то меня называли Кокиньо (маленький кокосовый орех – Sports).

– Почему?

– Думаю, из-за моей головы, ха-ха! – сказал бразилец.