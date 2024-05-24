Вест Хэм» ожидал продажу Пакета в «Ман Сити» за 85 млн фунтов. Это планировалось в бюджете, клуб может изменить трансферные задачи
Планы «Вест Хэма» на трансферном рынке могут измениться из-за Лукаса Пакета.
Ранее Футбольная ассоциация Англии (FA) обвинила футболиста во влиянии на игру с целью заработка на ставках.
«Вест Хэм» ожидал, что продаст хавбека в «Манчестер Сити» за 85 миллионов фунтов.
Теперь футболист вряд ли сменит клуб в предстоящее трансферное окно, а клуб уже запланировал эту продажу в свой бюджет.
Тем самым это может ограничить «Вест Хэм» в возможных приобретениях после того, как клуб возглавил Хулен Лопетеги.
Отмечается, что тренер рассчитывал купить 6-8 новых футболистов.
Похоже, Пакета правда получал карточки ради ставок. Теперь официально обвинили