Вест Хэм» ожидал продажу Пакета в «Ман Сити» за 85 млн фунтов. Это планировалось в бюджете, клуб может изменить трансферные задачи

Теги Вест Хэм Манчестер Сити премьер-лига Англия Лукас Пакета Футбол

Планы «Вест Хэма» на трансферном рынке могут измениться из-за Лукаса Пакета.

Ранее Футбольная ассоциация Англии (FA) обвинила футболиста во влиянии на игру с целью заработка на ставках.

«Вест Хэм» ожидал, что продаст хавбека в «Манчестер Сити» за 85 миллионов фунтов.

Теперь футболист вряд ли сменит клуб в предстоящее трансферное окно, а клуб уже запланировал эту продажу в свой бюджет.

Тем самым это может ограничить «Вест Хэм» в возможных приобретениях после того, как клуб возглавил Хулен Лопетеги.

Отмечается, что тренер рассчитывал купить 6-8 новых футболистов.

Похоже, Пакета правда получал карточки ради ставок. Теперь официально обвинили

10 комментариев
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Очередной вин Гвардиолы, сэкономил 100 лямов евро на ставочнике)
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Интересно, неужели у него такая маленькая зарплата, что надо играть на ставках? Или это окружение у него такое, из фавел?
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Ответ Даши Будаев
Интересно, неужели у него такая маленькая зарплата, что надо играть на ставках? Или это окружение у него такое, из фавел?
Да он просто жадный дурачок - денег заработал, а ума так и не нажил😑
+4
-1
+3
Жаль манчестерские шарлатаны не успели. Повторить обсер Ньюкасла было бы смешно.
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Ему пора двигаться дальше. Жаль. Видимо сам виноват
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У Лопетеги будто бы постоянно в новой команде сразу проблемы. Какой то бедовый тренер.
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Лопетеги планировал купить 6-8 новичков? Вроде у ВХ состав вполне себе укомплектован, основа точно есть хорошая, зачем им так много новичков? 🤔
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Ответ Даши Будаев
Интересно, неужели у него такая маленькая зарплата, что надо играть на ставках? Или это окружение у него такое, из фавел?
Денег много не бывает, растёт только потребности. Да и это не всегда делается только из-за заработка.
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