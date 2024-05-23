Тухель – главный кандидат на пост тренера «МЮ» в случае увольнения тен Хага. Решение примут после финала Кубка Англии (The Guardian)

Теги Бавария Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия Ипсвич Маурисио Почеттино Томас Тухель Брентфорд Эрик тен Хаг Томас Франк Киран Маккенна Футбол

Томас Тухель может сменить Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед».

По данным The Guardian, экс-тренер «Баварии» считается основным кандидатом на пост главного тренера «МЮ» в случае увольнения Эрика тен Хага. В клубе уверены, что Тухель обладает необходимыми тактическими качествами и опытом работы в топ-клубах, и верят, что личностные качества немецкого специалиста позволят ему найти подход к звездным игрокам.

В шорт-лист «МЮ» также входят тренер «Брентфорда» Томас Франк, Киран Маккенна из «Ипсвича», Гарет Саутгейт и Маурисио Почеттино, уволенный из «Челси» на этой неделе. Ожидается, что решение о будущем тен Хага в «МЮ» будет принято после финала Кубка Англии, в котором команда сыграет против «Манчестер Сити».

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35 комментариев
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и тут вдруг ТХ выигрывает кубок (как САФ на грани увольнения в первых сезонах), остаётся, перестраивает команду, почти подностью меняя состав, играет в свой футбол эпохи Аякса-2019, доминирует в апл, выигрывает лч через пару лет...

а потом я проснулся
+32
-2
+30
Чей Тухля? МЮ
+7
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+7
Ответ sabrusov
и тут вдруг ТХ выигрывает кубок (как САФ на грани увольнения в первых сезонах), остаётся, перестраивает команду, почти подностью меняя состав, играет в свой футбол эпохи Аякса-2019, доминирует в апл, выигрывает лч через пару лет... а потом я проснулся
Дайте Хагу поработать. Болельщик Астон Вилы.
+7
-2
+5
Почеттино интереснее будет
+5
-1
+4
Ответ sabrusov
и тут вдруг ТХ выигрывает кубок (как САФ на грани увольнения в первых сезонах), остаётся, перестраивает команду, почти подностью меняя состав, играет в свой футбол эпохи Аякса-2019, доминирует в апл, выигрывает лч через пару лет... а потом я проснулся
"- Проснись самурай - ты обосрался!
- А я и не сплю."
+5
-2
+3
Ответ Joker17
Ему никто не мешал в этом сезоне строить Аякс-2019, но вместо этого он соорудил франкинштейна с транзишинами
так буквально все говорили о травматичности игроков в мю с самого начала сезона, так еще и купленные звезды не заиграли. вина хага тут в чем? онана по итогу себя показал, появился майну, хейлунд отрывками и тд. команда отрывками показывает неплохой футбол, но всегда складывается ощущение, что игроки - идиоты, которые пас дать не могут, либо же обострить нормально.
+3
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Ответ Black Phoenix
Если уж Моур в МЮ не вывез толком, то Тухель тем более не сможет. Вангую, что манкунианцы не попадут даже в топ-4 по итогам следующего сезона.
Непопулярное мнение, но у МЮ состав - днище

Вот кто из МЮ попал бы в стартовый состав первой тройки АПЛ? Ну наверное нашли бы место Бруну в центре Ливерпуля, вместо Эдегора вряд ли, вместо Кевина вообще смешно, а кто ещё?

Там никто не сделает ничего путного, разве что Хоттабыч с волшебной бородой наколдует. Ванговать что МЮ не попадет в четверку дело нехитрое, у них слабейший состав из топ-6, да и брамми с сороками не дремлют.
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Ответ Pasta
Бедный МЮ... Заменить 10Хага на один из самых сомнительных вариантов... На Тухеля, который своим тухлым футболом абсолютно не впечатлял в Баварии... Человек будучи тренером клуба-доминанта не смог выиграть чемпионат в Германии, хотя Бавария имеет все ресурсы и преимущества над остальными клубами. Но они берут его в более конкурентный и сложный чемпионат АПЛ, где МЮ при этом не имеет преимущества над остальными топ-клубами и где МЮ уже давно не является доминантом...
Просто Тухлый не доминатор, а именно антидоминатор. Когда надо играть втррым номером, то он на высоте
+2
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Бедный МЮ... Заменить 10Хага на один из самых сомнительных вариантов... На Тухеля, который своим тухлым футболом абсолютно не впечатлял в Баварии...

Человек будучи тренером клуба-доминанта не смог выиграть чемпионат в Германии, хотя Бавария имеет все ресурсы и преимущества над остальными клубами. Но они берут его в более конкурентный и сложный чемпионат АПЛ, где МЮ при этом не имеет преимущества над остальными топ-клубами и где МЮ уже давно не является доминантом...
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Если честно, я уже запутался где какой тренер.
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Ответ IntoTheRainBow
Непопулярное мнение, но у МЮ состав - днище Вот кто из МЮ попал бы в стартовый состав первой тройки АПЛ? Ну наверное нашли бы место Бруну в центре Ливерпуля, вместо Эдегора вряд ли, вместо Кевина вообще смешно, а кто ещё? Там никто не сделает ничего путного, разве что Хоттабыч с волшебной бородой наколдует. Ванговать что МЮ не попадет в четверку дело нехитрое, у них слабейший состав из топ-6, да и брамми с сороками не дремлют.
Среди адекватных болельщиков МЮ не такое уж и непопулярное - в целом видно, что условные Ван Биссака, Линделеф, Рэшфорд это не те игроки, которые на дистанции будут давать результат, чтобы хотя бы стабильно за четверку биться
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Ответ IntoTheRainBow
Непопулярное мнение, но у МЮ состав - днище Вот кто из МЮ попал бы в стартовый состав первой тройки АПЛ? Ну наверное нашли бы место Бруну в центре Ливерпуля, вместо Эдегора вряд ли, вместо Кевина вообще смешно, а кто ещё? Там никто не сделает ничего путного, разве что Хоттабыч с волшебной бородой наколдует. Ванговать что МЮ не попадет в четверку дело нехитрое, у них слабейший состав из топ-6, да и брамми с сороками не дремлют.
Хойлунд в Арсенал или Ливерпуль. Остальные, включая Бруно, сбитые лётчики или совсем молодёж
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Ответ Pasta
Бедный МЮ... Заменить 10Хага на один из самых сомнительных вариантов... На Тухеля, который своим тухлым футболом абсолютно не впечатлял в Баварии... Человек будучи тренером клуба-доминанта не смог выиграть чемпионат в Германии, хотя Бавария имеет все ресурсы и преимущества над остальными клубами. Но они берут его в более конкурентный и сложный чемпионат АПЛ, где МЮ при этом не имеет преимущества над остальными топ-клубами и где МЮ уже давно не является доминантом...
Один из самых сомнительных? Саутгейт, Маккена и Франк типо на 2 головы привлекательнее?
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Ответ Joker17
А ещё все говроли, что тен Хаг в прошлом сезоне гонял один и тот же состав без ротации, потом как следует нагрузил их в предсезонке, после чего ещё и во время сезона решил грузить их интенсивным беговыми упражнениями. В итоге стабильно полсостава на травмах мышечных, а вторая половина бегает как с гирями на ногах. Но тен Хаг, конечно, ни в чем не виноват. Его просто подводят игроки и медштаб
Вот тен хаг дэбил, который ничего не понимает в тренировочном процессе, и в штабе тренерском у него никто про травмы мышечные не понимает и подсказать не может, а "джокер17" вумный, он знает, как правильно
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Ответ Joker17
Один из самых сомнительных? Саутгейт, Маккена и Франк типо на 2 головы привлекательнее?
Насчет последних двух вот прямо можно подумать. А Маккенна -- авантюрный, романтичный но потенциально отличный вариант.
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Ответ sabrusov
и тут вдруг ТХ выигрывает кубок (как САФ на грани увольнения в первых сезонах), остаётся, перестраивает команду, почти подностью меняя состав, играет в свой футбол эпохи Аякса-2019, доминирует в апл, выигрывает лч через пару лет... а потом я проснулся
Ему никто не мешал в этом сезоне строить Аякс-2019, но вместо этого он соорудил франкинштейна с транзишинами
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Ответ Jaxongir Shodiev
Просто Тухлый не доминатор, а именно антидоминатор. Когда надо играть втррым номером, то он на высоте
отлично отыграл против реала вторым номером, особенно во втором матче.
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Ответ Pasta
Бедный МЮ... Заменить 10Хага на один из самых сомнительных вариантов... На Тухеля, который своим тухлым футболом абсолютно не впечатлял в Баварии... Человек будучи тренером клуба-доминанта не смог выиграть чемпионат в Германии, хотя Бавария имеет все ресурсы и преимущества над остальными клубами. Но они берут его в более конкурентный и сложный чемпионат АПЛ, где МЮ при этом не имеет преимущества над остальными топ-клубами и где МЮ уже давно не является доминантом...
так у баварии вполне неплохой сезон и очков набрано больше чем в прошлом, просто появился баер вместо дохлой боруссии и команда имела плохие отношения с тренером.
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Как можно принимать решение на основе одного матча. Либо вы считаете, что команда играла плохо из-за проблем с составом и травмами и даете ему шанс в следующем сезоне, либо выгоняете его, посчитав что он не способен поставить футбол даже с нормальным составом. У него на финале все еще будут те же игроки, что и весь сезон, ну или те кто весь сезон не играл и форму не набрал даже.
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Сочувствую болелам МЮ , нравилась всегда эта команда , собственно вся АПЛ мне очень нравится и грустно , что такой клуб так страдает . терпения болелам , все наладится . p.s. болельщик Юве
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по стопам Мауриньо. челси маню что жальше ? реал ?
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Минус ещё один год, класс.
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Тухель получше будет чем Тен Хаг.
Но может всё таки Почеттино ?
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То есть если вдруг каким-то чудом МЮ зацепит кубок Англии, то страдания продлят на сезон? Ну такое.
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Это был бы шаг к выздоровлению, но я не верю, что в МЮ в этом заинтересованы.

Что они, что Челси - два бродячих цирка, где конферансье рулят всеми процессами и приглашают новых трюкачей, которые прекрасно умеют жонглировать такими снарядами как «проект», «развитие», «доминировали 85 минут, но 5 минут всё сгубили, ведь мы молоды», «это всё травмы», «нам нужно время», а британские эксперты хлопают в ладоши, убеждая фанатьё, что им есть за что платить.

Я больше не хочу называть этих людей «клоунами», потому что это уважаемая профессия, в которой люди дарят смех и радость.

Эти же приносят лишь разочарование и набивают себе карманы, то есть - они мошенники.
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Что там за звёздные игроки интересно
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Ура
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Отлично, а Тен Хага в Баварию
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А что даст результат одного матча? Даже если МЮ выиграет. Тен Хаг не смог ничего дать команде. Тен Хага надо увольнять.
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