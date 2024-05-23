Тухель – главный кандидат на пост тренера «МЮ» в случае увольнения тен Хага. Решение примут после финала Кубка Англии (The Guardian)

Томас Тухель может сменить Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед».

По данным The Guardian, экс-тренер «Баварии» считается основным кандидатом на пост главного тренера «МЮ» в случае увольнения Эрика тен Хага. В клубе уверены, что Тухель обладает необходимыми тактическими качествами и опытом работы в топ-клубах, и верят, что личностные качества немецкого специалиста позволят ему найти подход к звездным игрокам.

В шорт-лист «МЮ» также входят тренер «Брентфорда» Томас Франк, Киран Маккенна из «Ипсвича», Гарет Саутгейт и Маурисио Почеттино, уволенный из «Челси» на этой неделе. Ожидается, что решение о будущем тен Хага в «МЮ» будет принято после финала Кубка Англии, в котором команда сыграет против «Манчестер Сити».