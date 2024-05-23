Тухель – главный кандидат на пост тренера «МЮ» в случае увольнения тен Хага. Решение примут после финала Кубка Англии (The Guardian)
Томас Тухель может сменить Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед».
По данным The Guardian, экс-тренер «Баварии» считается основным кандидатом на пост главного тренера «МЮ» в случае увольнения Эрика тен Хага. В клубе уверены, что Тухель обладает необходимыми тактическими качествами и опытом работы в топ-клубах, и верят, что личностные качества немецкого специалиста позволят ему найти подход к звездным игрокам.
В шорт-лист «МЮ» также входят тренер «Брентфорда» Томас Франк, Киран Маккенна из «Ипсвича», Гарет Саутгейт и Маурисио Почеттино, уволенный из «Челси» на этой неделе. Ожидается, что решение о будущем тен Хага в «МЮ» будет принято после финала Кубка Англии, в котором команда сыграет против «Манчестер Сити».
а потом я проснулся
- А я и не сплю."
Вот кто из МЮ попал бы в стартовый состав первой тройки АПЛ? Ну наверное нашли бы место Бруну в центре Ливерпуля, вместо Эдегора вряд ли, вместо Кевина вообще смешно, а кто ещё?
Там никто не сделает ничего путного, разве что Хоттабыч с волшебной бородой наколдует. Ванговать что МЮ не попадет в четверку дело нехитрое, у них слабейший состав из топ-6, да и брамми с сороками не дремлют.
Человек будучи тренером клуба-доминанта не смог выиграть чемпионат в Германии, хотя Бавария имеет все ресурсы и преимущества над остальными клубами. Но они берут его в более конкурентный и сложный чемпионат АПЛ, где МЮ при этом не имеет преимущества над остальными топ-клубами и где МЮ уже давно не является доминантом...
Но может всё таки Почеттино ?
Что они, что Челси - два бродячих цирка, где конферансье рулят всеми процессами и приглашают новых трюкачей, которые прекрасно умеют жонглировать такими снарядами как «проект», «развитие», «доминировали 85 минут, но 5 минут всё сгубили, ведь мы молоды», «это всё травмы», «нам нужно время», а британские эксперты хлопают в ладоши, убеждая фанатьё, что им есть за что платить.
Я больше не хочу называть этих людей «клоунами», потому что это уважаемая профессия, в которой люди дарят смех и радость.
Эти же приносят лишь разочарование и набивают себе карманы, то есть - они мошенники.