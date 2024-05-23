Хавбек «Лилля» Бенталеб сделал вид, что завязывает шнурки, чтобы не попасть на командное фото с флагом в поддержку борьбы с гомофобией

Хавбек «Лилля» Набиль Бенталеб бойкотировал акцию по борьбе с гомофобией.

Напомним, в целях борьбы с гомофобией 34-й, заключительный, тур Лиги 1 ознаменован рядом акций в поддержку этой цели.

Ранее критике подвергся полузащитник «Монако» Мохамед Камара, заклеивший тейпом логотип на форме, выполненный в тематическом цветовом исполнении.

Перед матчем между « » и «Ниццей» (2:2), когда игроки «Лилля» делали командное фото на фоне тематического флага, наклонился, сделав вид, что завязывает шнурки, чтобы не попасть в кадр.