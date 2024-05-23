Хавбек «Лилля» Бенталеб сделал вид, что завязывает шнурки, чтобы не попасть на командное фото с флагом в поддержку борьбы с гомофобией

Теги Лилль Ницца лига 1 Франция Набиль Бенталеб дискриминация Футбол

Хавбек «Лилля» Набиль Бенталеб бойкотировал акцию по борьбе с гомофобией.

Напомним, в целях борьбы с гомофобией 34-й, заключительный, тур Лиги 1 ознаменован рядом акций в поддержку этой цели.

Ранее критике подвергся полузащитник «Монако» Мохамед Камара, заклеивший тейпом логотип на форме, выполненный в тематическом цветовом исполнении.

Перед матчем между «Лиллем» и «Ниццей» (2:2), когда игроки «Лилля» делали командное фото на фоне тематического флага, Бенталеб наклонился, сделав вид, что завязывает шнурки, чтобы не попасть в кадр.

14 комментариев
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А ловко ты это придумал
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крассавчик
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Людям из-за того, что мракобесов не поддерживают, приходится всячески выкручиваться, дабы на тебя потом не накинулись шакалы и не оштрафовали. О, времена.
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Ответ Husbaht
Пидоразов не надо поддерживать их надо повесить
Да пусть жиут. Но и боротьба с ними, как и их "поддержка" - бред. Самые ярые гомофобы - латентные, очевидно же. Количество этих самых людей с течением веков не уменьшается и не увеличивается. Нарушение, отклонение, но зачем же убивать.
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Надо было проверить шнурки. На незавязанном шнурке можно споткнуться и получить травму. А без тематических флагов мир станет только лучше.
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Пидоразов не надо поддерживать их надо повесить
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Ответ Онопко2
А Санёк Головин видно поучаствовал? Отсутствие информации навевает такие мысли.
Он травмирован давно.
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Да ты хорош, мужик !
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Наш человек.
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Надо было еще задом повернуться, и лицом к людям
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Ответ Гаврила Ардалионович
Да пусть жиут. Но и боротьба с ними, как и их "поддержка" - бред. Самые ярые гомофобы - латентные, очевидно же. Количество этих самых людей с течением веков не уменьшается и не увеличивается. Нарушение, отклонение, но зачем же убивать.
А это людоедское мурло лезет у них. Они спмоутвердиться хотят. Нет что б мафию накрыть.. зачем?? Лучше каких нить там с детской площадки согнать и фотку с флагом на котором черепушки и прочее
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Бенталеб наклонился - ***** получился.
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Ответ Husbaht
Пидоразов не надо поддерживать их надо повесить
Комментарий удален пользователем
Ответ kreator.vvv
Комментарий удален пользователем
Комментарий удален модератором
Ответ Фут.Боль
Он травмирован давно.
Тогда, Александру извинения в необоснованных подозрениях
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