«На Западе доминирует русофобия, такие высказывания не сильно и удивляют. Почему же Вернблум продлевал контракт с ЦСКА, раз ему так не нравилось у нас?» Экс-вратарь Новиков о колонке Понтуса

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Валерий Новиков Понтус Вернблум Политика Футбол

Валерий Новиков отреагировал на слова Понтуса Вернблума об игре в России.

«На Западе сейчас доминирует русофобия, поэтому такие высказывания уже не сильно и удивляют.

Лично я забыл уже про Вернблума, если честно. Если бы не эта новость, то и не вспомнил бы.

Жаль слышать от бывшего футболиста ЦСКА такие слова, очень жаль. Не хочу кого-то оскорблять и высказываться в подобном стиле, но могу сказать лишь одно: а почему же он продлевал контракт с ЦСКА, раз ему так не нравилось у нас?

Болельщикам лучше не поддаваться эмоциям и отпустить эту историю, как мне кажется», – сказал бывший вратарь ЦСКА.

«Пришел в ЦСКА, чтобы заработать кучу денег». Та самая колонка Вернблума о России: жена не хотела ехать, пил водку на переговорах

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21 комментарий
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Главные русофобы сидят не на западе, а в кремле
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-11
+16
Почему люди работают на Крайнем Севере, если это им не нравится и здоровью вредно по климату. Потому что там получают в разы больше в компенсацию неудобств. Ничего необычного
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Так он не говорил, что ему не нравилось в ЦСКА. Он сказал, что время было другое и играть в России было для европейцев более нормально, чем сейчас.
А то, что он извинился, ничего обидного в этом не вижу. Сейчас такое время, что все ранимые до ужаса стали. Вот даже всем спортом на него обиделись, так что тут тоже ничего удивительного.
+13
-8
+5
Ответ Helge
ну да, это же в кремле ввели санкции против российских компаний и запретили торговать в России, это же из кремля присылают ракеты для нанесения ударов по мирным жителям российских городов, это же кремль заставляет западные компании разрывать контракты с российскими партнерами и арестовывают счета российских организаций в Европе. хватит уже свои бредни пропагандистские писать
А ведь ничего не случилось, да? На ровном месте взяли и ввели санкции ) вы наверное еще в биолаборатории верите, в денацификацию верите ) а по сути, ничем не отличаетесь от рядового немца, который топит за нацистов, на которых тоже якобы "напали поляки, а затем еще и СССР", и пришлось опередить агрессора и начать военную операцию )
А насчет перечисленных вами санкций. А чего вы так за олигархов-то переживаете ) А может запад еще и виноват в том, что 17% (источник - Росстат) населения такой богатой ресурсами страны имеет дыру вместо туалета? Может это запад вместо кремля отправляет молодых пацанов умирать в чужой стране ) ? Ну так, кто все же больше вредит рядомому гражданину россии: европа или кремль ) ?
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Ахаха
Швед просто написал, что поехал ради денег в Россию, и ему не особо там понравилось играть и жить.
Вата: Это же русофобия!!!!!
+8
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+1
Ответ Helge
ну да, это же в кремле ввели санкции против российских компаний и запретили торговать в России, это же из кремля присылают ракеты для нанесения ударов по мирным жителям российских городов, это же кремль заставляет западные компании разрывать контракты с российскими партнерами и арестовывают счета российских организаций в Европе. хватит уже свои бредни пропагандистские писать
Ага, ни с того, ни с сего берут и санкции вводят да по российским городам стреляют🤡
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Ответ Helge
пусть теперь перед российскими болельщиками извиняется, раз он так любит извиняться
А какое ему дело до Российских болельщиков? Он в Европе живёт, перед европейцами и извиняется
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из-за денег и продлевал. не благодари
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"Почему же Вернблум продлевал контракт с ЦСКА, раз ему так не нравилось у нас?"

Так ведь данные собирал! Где вай-фай не работает, где туалет плохо помыт... В общем, всё, в чём можно обличить и разоблачить ;)
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Человек цинично сказал то что думают и делают он и другие . Миллеры, федуны и иже с ними раскидываются шальными деньгами, а печать идиотов ложится на всех русских.
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Кто такой Новиков? Про Понтуса может и забыли, но этого и не вспоминали
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Ответ Козявки Терри
Главные русофобы сидят не на западе, а в кремле
база
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Ответ idjon503
Так он не говорил, что ему не нравилось в ЦСКА. Он сказал, что время было другое и играть в России было для европейцев более нормально, чем сейчас. А то, что он извинился, ничего обидного в этом не вижу. Сейчас такое время, что все ранимые до ужаса стали. Вот даже всем спортом на него обиделись, так что тут тоже ничего удивительного.
пусть теперь перед российскими болельщиками извиняется, раз он так любит извиняться
+2
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Ответ idjon503
А какое ему дело до Российских болельщиков? Он в Европе живёт, перед европейцами и извиняется
За что извиняется-то? Чушь какая-то.
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Ответ Ростовский
Так Понтус мог перейти в какую-нибудь Турцию и получать не меньше. Так что отмаза нелепая.
Много турецких клубов поднималось в ЕК до уровня 1/8 в те времена? Понтус говорит про Реал не просто так.
И про деньги - не факт, что не меньше. Тот же НДФЛ: 13% в РФ против 40% в Турции.
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