«На Западе доминирует русофобия, такие высказывания не сильно и удивляют. Почему же Вернблум продлевал контракт с ЦСКА, раз ему так не нравилось у нас?» Экс-вратарь Новиков о колонке Понтуса
Валерий Новиков отреагировал на слова Понтуса Вернблума об игре в России.
«На Западе сейчас доминирует русофобия, поэтому такие высказывания уже не сильно и удивляют.
Лично я забыл уже про Вернблума, если честно. Если бы не эта новость, то и не вспомнил бы.
Жаль слышать от бывшего футболиста ЦСКА такие слова, очень жаль. Не хочу кого-то оскорблять и высказываться в подобном стиле, но могу сказать лишь одно: а почему же он продлевал контракт с ЦСКА, раз ему так не нравилось у нас?
Болельщикам лучше не поддаваться эмоциям и отпустить эту историю, как мне кажется», – сказал бывший вратарь ЦСКА.
«Пришел в ЦСКА, чтобы заработать кучу денег». Та самая колонка Вернблума о России: жена не хотела ехать, пил водку на переговорах
А то, что он извинился, ничего обидного в этом не вижу. Сейчас такое время, что все ранимые до ужаса стали. Вот даже всем спортом на него обиделись, так что тут тоже ничего удивительного.
А насчет перечисленных вами санкций. А чего вы так за олигархов-то переживаете ) А может запад еще и виноват в том, что 17% (источник - Росстат) населения такой богатой ресурсами страны имеет дыру вместо туалета? Может это запад вместо кремля отправляет молодых пацанов умирать в чужой стране ) ? Ну так, кто все же больше вредит рядомому гражданину россии: европа или кремль ) ?
Швед просто написал, что поехал ради денег в Россию, и ему не особо там понравилось играть и жить.
Вата: Это же русофобия!!!!!
Так ведь данные собирал! Где вай-фай не работает, где туалет плохо помыт... В общем, всё, в чём можно обличить и разоблачить ;)
И про деньги - не факт, что не меньше. Тот же НДФЛ: 13% в РФ против 40% в Турции.