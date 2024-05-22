«На Западе доминирует русофобия, такие высказывания не сильно и удивляют. Почему же Вернблум продлевал контракт с ЦСКА, раз ему так не нравилось у нас?» Экс-вратарь Новиков о колонке Понтуса

Валерий Новиков отреагировал на слова Понтуса Вернблума об игре в России.

«На Западе сейчас доминирует русофобия, поэтому такие высказывания уже не сильно и удивляют.

Лично я забыл уже про Вернблума, если честно. Если бы не эта новость, то и не вспомнил бы.

Жаль слышать от бывшего футболиста ЦСКА такие слова, очень жаль. Не хочу кого-то оскорблять и высказываться в подобном стиле, но могу сказать лишь одно: а почему же он продлевал контракт с ЦСКА, раз ему так не нравилось у нас?

Болельщикам лучше не поддаваться эмоциям и отпустить эту историю, как мне кажется», – сказал бывший вратарь ЦСКА.

«Пришел в ЦСКА, чтобы заработать кучу денег». Та самая колонка Вернблума о России: жена не хотела ехать, пил водку на переговорах