«Байер» не сделает требл после поражения в финале ЛЕ. У команды Алонсо еще есть шансы на Кубок Германии
«Байер» не сделает требл в этом сезоне.
Сегодня команда Хаби Алонсо потерпела поражение от «Аталанты» в финале Лиги Европы – 0:3.
Таким образом, клуб из Леверкузена не сможет выиграть три трофея за сезон. Ранее «Байер» стал чемпионом Германии, набрав 90 очков и не проиграв ни одного матча.
«Байер» может выиграть еще один титул – Кубок Германии. В финале, который состоится 25 мая, команда встретится с «Кайзерслаутерном».
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Классика плюсодрочерства
Эмоций. Рад за Леху.
Музыка после матча играла, как со стадиона локомотив после гола !)
Сегодня Леверкузен проиграл по праву, ибо не было у них шанса обыграть Аталанту Гасперини.
Просто гений Гасперини полностью переиграл Алонсо.
Почему вы обесцениваете труд Гасперини?
Хаби Алонсо, ла-ла-ла
)))