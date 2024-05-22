«Байер» не сделает требл после поражения в финале ЛЕ. У команды Алонсо еще есть шансы на Кубок Германии

Теги Байер Аталанта Хаби Алонсо бундеслига Германия Кубок Германии Лига Европы УЕФА Футбол

«Байер» не сделает требл в этом сезоне.

Сегодня команда Хаби Алонсо потерпела поражение от «Аталанты» в финале Лиги Европы – 0:3. 

Таким образом, клуб из Леверкузена не сможет выиграть три трофея за сезон. Ранее «Байер» стал чемпионом Германии, набрав 90 очков и не проиграв ни одного матча. 

«Байер» может выиграть еще один титул – Кубок Германии. В финале, который состоится 25 мая, команда встретится с «Кайзерслаутерном». 

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51 комментарий
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Игры не увидел у Байера, совсем! Виртцу рано в 10ку
+21
-3
+18
Ответ Ебздрогыч
Байер и финал еврокубка - классика! 20 лет спустя
Классика из трех финалов еврокубков за всю историю, где один выиграли.
....
Классика плюсодрочерства
+15
-1
+14
Байер и финал еврокубка - классика! 20 лет спустя
+24
-13
+11
Ответ Ебздрогыч
Байер и финал еврокубка - классика! 20 лет спустя
Так Байер брал кубок УЕФА
+14
-3
+11
Наконец-то увидели классический байер , а то эти ваши неверлузен уже пугали
+8
0
+8
Ответ Гениальный камень
Комментарий удален пользователем
Так и есть, но для фанатов Байера наверняка важнее победа в Бундеслиге.
+7
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+5
Ну, когда-нибудь серия должна была прерваться, но в матче с итальянцами Байер и близко чемпионского характера не показал. Много нервничал и развалился ещё в первом тайме.
+5
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+5
Ответ Dvin
На сайте наплыв искренних фанов Байера, но и в матчах с Ромой, и сегодня я так и не понял, что же такого в этом Байере. Отметить не могу ничего. Их серия - стечение обстоятельств
Не бывает 50 матчей без поражений стечением обстоятельств, а с учетом того, что играли в первенстве из топ-5 чемпионатов Европы и во втором по престижности еврокубке, да еще и с возможностями на уровне середняка - то это историческая юйня
+4
0
+4
Ну если они продолжат праздновать свое чемпионство то просрут и второй кубок. Такое ощущение что игроки вышли на поле после похмелья, не могли ни мяч остановить, ни точного паса дать, не понимали что творится на поле..
+3
0
+3
Аталанта выбила и претендентов квадруплья и требла)
+6
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+3
Настолько не хватает в нашем футболе положительных
Эмоций. Рад за Леху.
Музыка после матча играла, как со стадиона локомотив после гола !)
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Ответ Topwintop
С Джаками и Коваржами не выиграешь требл
Кстати Ржаку сегодня просто уничтожили)
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Удачи Байеру в финале кубка Германии.
Сегодня Леверкузен проиграл по праву, ибо не было у них шанса обыграть Аталанту Гасперини.
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Байер и так прыгнул намного выше своих реальных возможностей в этом сезоне.
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Разочаровывающий финал. Из-за мертвого Байера.
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Ответ CyberUnited
Байер не сделает требл, потому что не играл в ЛЧ
Дурик, требл-это когда 3 разных кубка берешь , а не именно ЛЧ
+2
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Это на сколько сильно Байер выгорел за сезон, что сил против средней команды вообще не было
+1
0
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Alonso Out
+4
-3
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Магия россиян в финалах сильнее непобедимого Байера
+1
0
+1
На сайте наплыв искренних фанов Байера, но и в матчах с Ромой, и сегодня я так и не понял, что же такого в этом Байере. Отметить не могу ничего. Их серия - стечение обстоятельств
+4
-3
+1
Серию достойно завершили. Проиграли в финале.
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Ответ Футбол, хоккей итд
Удачи Байеру в финале кубка Германии. Сегодня Леверкузен проиграл по праву, ибо не было у них шанса обыграть Аталанту Гасперини.
Правильнее сказать Аталанту Мирончука:)
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Ответ Tim Gas
Игры не увидел у Байера, совсем! Виртцу рано в 10ку
Я ещё вчера читал и угарал с того, как некоторые умалишенные рассуждали о присуждении Золотого мяча ему))
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Ответ ОттоДракула
Разочаровывающий финал. Из-за мертвого Байера.
Байер был обычным, такой какой он есть
Просто гений Гасперини полностью переиграл Алонсо.
Почему вы обесцениваете труд Гасперини?
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Ответ Ллб
Не бывает 50 матчей без поражений стечением обстоятельств, а с учетом того, что играли в первенстве из топ-5 чемпионатов Европы и во втором по престижности еврокубке, да еще и с возможностями на уровне середняка - то это историческая юйня
там половина клубов - полулюбители. А оставшейся половиной управляет кучка остолопов, так называемой новой немецкой тренерской школы. Это копии Тедеско, которые играют в атаку и все под копирку. Против них Байер научился отлично играть, также подфартило с тем,что в соперниках старейшая Бавария за 15 лет, и с жеребьевкой ЛЕ, где до финала норм соперников тупо не было у них.
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Комментарий удален пользователем
Хаби Алонсо, ла-ла-ла
Хаби Алонсо, ла-ла-ла
)))
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Не получилось повторить требл, как у Гётеборга, Галатасарая, Порту,ЦСКА
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Ответ Topwintop
Барселона даже не претендовала
Ошибся по адресу, я не фан Барсы:)
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Вырисовывается тенденция, что Байер просто не может играть в контроль против смертоносного прессинга в начале матчей. Это было со Штутгартом и это было с Аталантой, так же Рома не плохо начала в первом матче в самом начале первого тайма. Про Бохум с Дармштадтом писать не буду, там класса у тех не хватило) Тут ещё добавилось, то, что вся ротация игроков провалилась. Гримальдо уж точно должен играть на своей позиции. А так выносить мяч на Бонифаца. Ну это аналитика задним умом. Для меня ничего не изменилось, Байер все тот же суперклуб. Хоть и провальный матч показавший слабые места. Но перед ЛЧ - важный опыт для Алонсо. Такой разрыв между линиями напомнило МЮ)
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