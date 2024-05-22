«Байер» не сделает требл после поражения в финале ЛЕ. У команды Алонсо еще есть шансы на Кубок Германии

«Байер» не сделает требл в этом сезоне.

Сегодня команда потерпела поражение от «Аталанты» в финале – 0:3.

Таким образом, клуб из Леверкузена не сможет выиграть три трофея за сезон. Ранее « » стал чемпионом Германии, набрав 90 очков и не проиграв ни одного матча.

«Байер» может выиграть еще один титул – . В финале, который состоится 25 мая, команда встретится с «Кайзерслаутерном».