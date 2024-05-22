Кин о Тренте в сборной на Евро: «Он не умеет обороняться, не чувствует опасность. Нельзя ставить его в полузащиту против Франции или Германии, максимум на пару матчей в группе»

Рой Кин раскритиковал оборонительные качества Трента Александер-Арнольда.

Защитник « » попал в расширенный список сборной Англии на позиции полузащитника, где ранее наигрывался и Юргеном Клоппом.

«Нельзя ставить его [в полузащиту] против одной из топ-сборных.

В одном-двух матчах группового этапа это сойдет с рук. Но, говоря об оборонительных действиях, если поставить там Трента против одной из лучших команд, он не сможет защищаться. Против реально топовых команд, например, Франции или Германии, или каких угодно еще в стадиях на выбывание, нельзя ставить Трента [в полузащиту], он не умеет обороняться!

В полузащите нужно уметь защищаться. Я не думаю, что у него... В обороне он «свешивает лапки». Вспомните игру против «Эвертона» – он не агрессивен в оборонительных ситуациях.

Он нравится мне на мяче, очень нравится, но на этом уровне мы говорим об играх на выбывание. Англия, очевидно, пройдет свою группу, и, если Трент попадет туда, и его попросят выполнять оборонительные действия против действительно хорошей команды [ему будет непросто].

Я смотрю на него во всех матчах за «Ливерпуль», независимо от того, играет ли он на позиции правого защитника или выходит в полузащиту, и [могу сказать], Трент Александер-Арнольд не чувствует опасности. Я понимаю, что когда он в полузащите, то находится на поле выше, и у него есть подстраховка сзади, но защитники все равно хотят, чтобы игроки все время бежали на них.

Можно справиться против более слабых команд, но если он продолжит играть там, желаю всего наилучшего», – заявил экс-игрок «Манчестер Юнайтед» в шоу The Overlap.