Миранчук начнет финал ЛЕ в запасе. Виртц, де Кетеларе, Джака и Копмейнерс попали в старт на игру «Аталанта» – «Байер»
Алексей Миранчук начнет матч с «Байером» на скамейке запасных.
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини включил в стартовый состав на финал Лиги Европы следующих игроков:
– вратарь: Хуан Муссо;
– защита: Берат Джимшити, Исак Хин, Сеад Колашинац;
– полузащита: Давиде Дзаппакоста, Маттео Руджери, Эдерсон, Тен Копмейнерс;
– нападение: Шарль де Кетеларе, Адемола Лукман, Джанлука Скамакка.
Возглавляющий «Байер» Хаби Алонсо выпустит с первой минуты следующих игроков:
– вратарь: Матей Коварж;
– защита: Эдмонд Тапсоба, Джонатан Та, Йосип Станишич;
– полузащита: Пьеро Инкапиэ, Джереми Фримпонг, Эксекиэль Паласиос, Гранит Джака, Флориан Виртц, Алекс Гримальдо;
– нападение: Амин Адли.
Делает из сырых игроков тех, кто переходит в гранды мирового футбола, Хайлунд тому явный пример, из Копмейнерса сделал подобие Снейдера, который явно перейдет в топ клуб, скорее всего в Юве. Целая плеяда игроков на карандаше у грандов, Скальвини, Роджери, Эдерсон. Де Кателаре вообще не знали как использовать в Милане, а он блистает в этом сезоне, как и Скаммака после перехода из Вест Хэмма. Пашалич скитался по арендам, пока не попал к Дан Пьеро. Таких примеров еще не мало.
И вдруг он становится дураком, потому что не выпускает нестабильного Миранчука, который медленнее всех в команде, который из десяти атак на свои ворота, возвращается в оборону в одной из них, который в одном матче играет хорошо, а в трех не может пас нормально отдать. Леха молодец, я смотрел много матчей в этом году, только из-за Миранчука, и очень радовался, когда он забивал и делал голевые пасы, и сам факт того, что он вернулся в обойму, вызывает уважение, но объективно говоря, Миранчук не играет на том уровне, к которому сейчас стремится и на котором находится Аталанта. Погоду в команде делают другие люди.
Я не считаю Гасперини дураком и вообще руководствуюсь логикой, что тренеру в большинстве случаев виднее. Но думаю людям будет интересно почить ваш подробный ответ, так что спасибо.
Нежданчик от Алонсо