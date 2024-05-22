Миранчук начнет финал ЛЕ в запасе. Виртц, де Кетеларе, Джака и Копмейнерс попали в старт на игру «Аталанта» – «Байер»

Теги Байер Аталанта Хаби Алонсо бундеслига Германия серия А Италия Лига Европы УЕФА Джан Пьеро Гасперини Гранит Джака Берат Джимшити Сеад Колашинац Алекс Гримальдо Алексей Миранчук Хуан Муссо Джонатан Та Давиде Дзаппакоста Джанлука Скамакка Эксекиэль Паласиос Адемола Лукман Ясин Адли Тен Копмейнерс Йосип Станишич Джереми Фримпонг Матей Коварж Эдмонд Тапсоба Эдерсон Лоуренсо Шарль де Кетеларе Маттео Руджери Пьеро Инкапиэ Флориан Виртц Исак Хин Футбол

Алексей Миранчук начнет матч с «Байером» на скамейке запасных.

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини включил в стартовый состав на финал Лиги Европы следующих игроков:

вратарь: Хуан Муссо;

защита: Берат Джимшити, Исак Хин, Сеад Колашинац;

полузащита: Давиде Дзаппакоста, Маттео Руджери, Эдерсон, Тен Копмейнерс;

нападение: Шарль де Кетеларе, Адемола Лукман, Джанлука Скамакка.

Возглавляющий «Байер» Хаби Алонсо выпустит с первой минуты следующих игроков:

вратарь: Матей Коварж;

защита: Эдмонд Тапсоба, Джонатан Та, Йосип Станишич;

полузащита: Пьеро Инкапиэ, Джереми Фримпонг, Эксекиэль Паласиос, Гранит Джака, Флориан Виртц, Алекс Гримальдо;

нападение: Амин Адли.

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24 комментария
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Лично для него прямая выгода. Будет Аталанта выигрывать-выпустят во втором тайме, в золотом матче побывает, к кубку приобщится. Проиграет- скажет, я к этому сраму отношения не имел, на банке сидел. Выпустили бы, порвал всех и перевернул игру!)
+22
-5
+17
Ответ corazon blanco
Кто-то вообще удивлен?
А чему надо удивляться? Что запасной игрок Аталанты в запасе на главный матч сезона? Вот так неожиданность
+18
-5
+13
С Байером неважно кто в старте, важнее кто будет на поле после 87
+11
0
+11
Кто-то вообще удивлен?
+11
-5
+6
Ответ idjon503
Ну Гасперини дурак, на кубок Лёху не выпустил в старте и проиграл. Тут на те же грабли наступает, ничему его жизнь не учит
Гаспермни такой глупый, что смог вывести команду в финал Еврокубка, впервые, за ее 117 летнюю историю. Человек реанимирует карьеры многих ярких игроков, которые не могли себя проявить во многих командах, так ярко, как в Аталанте вроде Папу Гомеса, Иличича, Сапату, Муриеля, Гозенса…
Делает из сырых игроков тех, кто переходит в гранды мирового футбола, Хайлунд тому явный пример, из Копмейнерса сделал подобие Снейдера, который явно перейдет в топ клуб, скорее всего в Юве. Целая плеяда игроков на карандаше у грандов, Скальвини, Роджери, Эдерсон. Де Кателаре вообще не знали как использовать в Милане, а он блистает в этом сезоне, как и Скаммака после перехода из Вест Хэмма. Пашалич скитался по арендам, пока не попал к Дан Пьеро. Таких примеров еще не мало.

И вдруг он становится дураком, потому что не выпускает нестабильного Миранчука, который медленнее всех в команде, который из десяти атак на свои ворота, возвращается в оборону в одной из них, который в одном матче играет хорошо, а в трех не может пас нормально отдать. Леха молодец, я смотрел много матчей в этом году, только из-за Миранчука, и очень радовался, когда он забивал и делал голевые пасы, и сам факт того, что он вернулся в обойму, вызывает уважение, но объективно говоря, Миранчук не играет на том уровне, к которому сейчас стремится и на котором находится Аталанта. Погоду в команде делают другие люди.
+4
0
+4
Ответ fabr-25
С Байером неважно кто в старте, важнее кто будет на поле после 87
У Байера
+3
0
+3
Ожидаемо
+1
0
+1
Ответ Арман Царнаев
Гаспермни такой глупый, что смог вывести команду в финал Еврокубка, впервые, за ее 117 летнюю историю. Человек реанимирует карьеры многих ярких игроков, которые не могли себя проявить во многих командах, так ярко, как в Аталанте вроде Папу Гомеса, Иличича, Сапату, Муриеля, Гозенса… Делает из сырых игроков тех, кто переходит в гранды мирового футбола, Хайлунд тому явный пример, из Копмейнерса сделал подобие Снейдера, который явно перейдет в топ клуб, скорее всего в Юве. Целая плеяда игроков на карандаше у грандов, Скальвини, Роджери, Эдерсон. Де Кателаре вообще не знали как использовать в Милане, а он блистает в этом сезоне, как и Скаммака после перехода из Вест Хэмма. Пашалич скитался по арендам, пока не попал к Дан Пьеро. Таких примеров еще не мало. И вдруг он становится дураком, потому что не выпускает нестабильного Миранчука, который медленнее всех в команде, который из десяти атак на свои ворота, возвращается в оборону в одной из них, который в одном матче играет хорошо, а в трех не может пас нормально отдать. Леха молодец, я смотрел много матчей в этом году, только из-за Миранчука, и очень радовался, когда он забивал и делал голевые пасы, и сам факт того, что он вернулся в обойму, вызывает уважение, но объективно говоря, Миранчук не играет на том уровне, к которому сейчас стремится и на котором находится Аталанта. Погоду в команде делают другие люди.
Я не думаю, что тот комментарий был вообще серьëзным и заслуживал такого подробного обзора)
+1
0
+1
Ну Гасперини дурак, на кубок Лёху не выпустил в старте и проиграл. Тут на те же грабли наступает, ничему его жизнь не учит
+2
-1
+1
Ответ ster3
Гримальдо разве не защитник? Почему он в полузащите сегодня вышел?
Фримпонг и Гримальдо латерали
+1
0
+1
Ответ Давид Agabekyan
А чему надо удивляться? Что запасной игрок Аталанты в запасе на главный матч сезона? Вот так неожиданность
у него лучшая статистика по обострениям в последних матчах, ещё и голевые раздает, я думаю, полезнее Лукмана будет. Бежать ему надо от Гасперини, пока возраст позволяет
+1
0
+1
Ответ Арман Царнаев
Гаспермни такой глупый, что смог вывести команду в финал Еврокубка, впервые, за ее 117 летнюю историю. Человек реанимирует карьеры многих ярких игроков, которые не могли себя проявить во многих командах, так ярко, как в Аталанте вроде Папу Гомеса, Иличича, Сапату, Муриеля, Гозенса… Делает из сырых игроков тех, кто переходит в гранды мирового футбола, Хайлунд тому явный пример, из Копмейнерса сделал подобие Снейдера, который явно перейдет в топ клуб, скорее всего в Юве. Целая плеяда игроков на карандаше у грандов, Скальвини, Роджери, Эдерсон. Де Кателаре вообще не знали как использовать в Милане, а он блистает в этом сезоне, как и Скаммака после перехода из Вест Хэмма. Пашалич скитался по арендам, пока не попал к Дан Пьеро. Таких примеров еще не мало. И вдруг он становится дураком, потому что не выпускает нестабильного Миранчука, который медленнее всех в команде, который из десяти атак на свои ворота, возвращается в оборону в одной из них, который в одном матче играет хорошо, а в трех не может пас нормально отдать. Леха молодец, я смотрел много матчей в этом году, только из-за Миранчука, и очень радовался, когда он забивал и делал голевые пасы, и сам факт того, что он вернулся в обойму, вызывает уважение, но объективно говоря, Миранчук не играет на том уровне, к которому сейчас стремится и на котором находится Аталанта. Погоду в команде делают другие люди.
Это была шутка/сарказм.
Я не считаю Гасперини дураком и вообще руководствуюсь логикой, что тренеру в большинстве случаев виднее. Но думаю людям будет интересно почить ваш подробный ответ, так что спасибо.
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Ответ Павел Пеньков
В итоге Лукман уже дубль
дело то в другом, Миранчук в первой половине сезона был одним из лучших, и сейчас при появлениях на поле хорош,но он все ещё игрок ротации. мне кажется, всем понятно,что Миранчук играет идеально, когда ему тренер доверяет на 100% Просто, он не подходит Гасперини и наоборот
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Ответ qqqqqqqqwww
у него лучшая статистика по обострениям в последних матчах, ещё и голевые раздает, я думаю, полезнее Лукмана будет. Бежать ему надо от Гасперини, пока возраст позволяет
В итоге Лукман уже дубль
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Ответ qqqqqqqqwww
у него лучшая статистика по обострениям в последних матчах, ещё и голевые раздает, я думаю, полезнее Лукмана будет. Бежать ему надо от Гасперини, пока возраст позволяет
ахахахахахахаххаха
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по люблму выйдет в самый последне-ммнутный момент и насладиться вкусом поражения, поскольку Байер больше не Неверкузен
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Виртц попал таки в старт? .))
Нежданчик от Алонсо
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Гримальдо разве не защитник? Почему он в полузащите сегодня вышел?
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Тренер в якорях разбирается лучше всех
+1
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