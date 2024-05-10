Конате с 29 голами стал лучшим бомбардиром «Ахмата» в РПЛ в истории, забив «Крыльям». Он обошел Маурисио
Мохамед Конате – лучший бомбардир в истории «Ахмата» в РПЛ.
Конате поразил ворота «Крыльев Советов» (2:0, второй тайм) в 28-м туре Мир РПЛ.
Этот гол стал для него 29-м в чемпионатах России за три сезона в «Ахмате». Конате обошел по количеству мячей Маурисио, у которого 28 голов за грозненцев в РПЛ.
Список лучших бомбардиров клуба в Премьер-лиге выглядит так:
Мохамед Конате – 29 голов;
Маурисио – 28 голов;
Аблай Мбенг – 22 гола;
Бернард Бериша – 22 гола;
Игорь Лебеденко – 20 голов;
Аилтон Алмейда – 20 голов.