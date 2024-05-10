Конате с 29 голами стал лучшим бомбардиром «Ахмата» в РПЛ в истории, забив «Крыльям». Он обошел Маурисио

Мохамед Конате – лучший бомбардир в истории «Ахмата» в РПЛ.

Конате поразил ворота « » (2:0, второй тайм) в 28-м туре Мир РПЛ.

Этот гол стал для него 29-м в чемпионатах России за три сезона в « ». Конате обошел по количеству мячей Маурисио, у которого 28 голов за грозненцев в .

Список лучших бомбардиров клуба в Премьер-лиге выглядит так:

– 29 голов;

– 28 голов;

– 22 гола;

Бернард Бериша – 22 гола;

Игорь Лебеденко – 20 голов;

Аилтон Алмейда – 20 голов.