Конате с 29 голами стал лучшим бомбардиром «Ахмата» в РПЛ в истории, забив «Крыльям». Он обошел Маурисио

Теги Крылья Советов Игорь Лебеденко премьер-лига Россия рейтинги Ахмат рекорды Аилтон Алмейда Маурисио Бернард Бериша Аблай Мбенг Мохамед Конате Футбол

Мохамед Конате – лучший бомбардир в истории «Ахмата» в РПЛ.

Конате поразил ворота «Крыльев Советов» (2:0, второй тайм) в 28-м туре Мир РПЛ.

Этот гол стал для него 29-м в чемпионатах России за три сезона в «Ахмате». Конате обошел по количеству мячей Маурисио, у которого 28 голов за грозненцев в РПЛ.

Список лучших бомбардиров клуба в Премьер-лиге выглядит так:

Мохамед Конате – 29 голов;

Маурисио – 28 голов;

Аблай Мбенг – 22 гола;

Бернард Бериша – 22 гола;

Игорь Лебеденко – 20 голов;

Аилтон Алмейда – 20 голов.

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10 комментариев
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Ответ Финк
абсолютно договорняк. после 1:7 с Балтикой, вдруг мёртвый Ахмат внезапно начал всех громить
Тренер новый
+12
0
+12
Конате реально стабильный малый. Свои 10 голов за сезон он забивает уже 3-й сезон подряд. Найдите еще такого нападающего в РПЛ за это же время. Вот так сходу не вспомню.
+9
0
+9
Ответ Финк
абсолютно договорняк. после 1:7 с Балтикой, вдруг мёртвый Ахмат внезапно начал всех громить
главное, не хорошо начать, а закончить...(с)
+6
0
+6
А что с бомбардиром Агаларовым?
0
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0
Ткнул в тег Маурисио и обнаружил, что он до сих пор играет, да ещё и в высшей лиге Португалии
0
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Ответ Дядя ТУРА
Как третий? Второй.
Ну 8 и 10 мячей разница небольшая)
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