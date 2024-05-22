Виталий Дьяков: «Краснодар» потерял шансы на чемпионство, уволив Ивича – грубейшая ошибка. Не вижу у команды тренерской идеи, мысли, рисунка игры»

Теги премьер-лига Россия Владимир Ивич Краснодар Кордоба Виталий Дьяков Матч ТВ Футбол

Виталий Дьяков назвал ошибкой увольнение Владимира Ивича из «Краснодара».

«Уволив Ивича, «Краснодар» потерял шансы на чемпионство. Команда хочет бороться за первое место, при этом не может забить в матчах с «Крыльями Советов», «Ахматом», «Спартаком».

Зачем было менять тренера? Понятно, что у Ивича был конфликт с руководством, но его увольнение – грубейшая ошибка.

Да, у серба не было качественного футбола, но «Краснодар» играл надежно сзади, пытался забивать через Кордобу.

С Ивичем «Краснодар» был бы еще в чемпионской гонке. Сейчас я не вижу у команды тренерской идеи, мысли, рисунка игры», – сказал экс-игрок «Динамо».

10 комментариев
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Самое смешное, что шансы у "Краснодара" - Есть, пока есть! Победа команды и ничья "Зенита" вполне возможны....
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Ответ igor.igorev
Купи себе Ивича и живи с ним. Можешь Дьякова тоже купить.
А Игоря Игорева можно купить?
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И не только мысли и рисунка игры, но и очков. После увольнения Ивича "Краснодар" за 9 матчей набрал 14 очков - это результат крепкого середняка.
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Ответ Пнин
И не только мысли и рисунка игры, но и очков. После увольнения Ивича "Краснодар" за 9 матчей набрал 14 очков - это результат крепкого середняка.
За последние 9 матчей Ивич набрал 12 очков - результат середняка
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Виталя, что ты можешь увидеть? Ты был откровенным поленом когда играл.
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Ты кто, виталик чтоб о так говорить?
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Мутная история. Была понятная игра, были осечки, но были лидерами. Уходит толковый тренер, даже кажется сам, видимо дороже престиж, И потом непонятная игра с Самарой и, наконец, более чем непонятная с Ахматом, которому край как нужны эти очки. И что ?думать
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Какой же смешной этот Дьяков
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Как же хочется победы Краснодара только для того, чтобы хейтеры тренера воспитанника помолчали уже...
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