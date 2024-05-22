Виталий Дьяков: «Краснодар» потерял шансы на чемпионство, уволив Ивича – грубейшая ошибка. Не вижу у команды тренерской идеи, мысли, рисунка игры»
Виталий Дьяков назвал ошибкой увольнение Владимира Ивича из «Краснодара».
«Уволив Ивича, «Краснодар» потерял шансы на чемпионство. Команда хочет бороться за первое место, при этом не может забить в матчах с «Крыльями Советов», «Ахматом», «Спартаком».
Зачем было менять тренера? Понятно, что у Ивича был конфликт с руководством, но его увольнение – грубейшая ошибка.
Да, у серба не было качественного футбола, но «Краснодар» играл надежно сзади, пытался забивать через Кордобу.
С Ивичем «Краснодар» был бы еще в чемпионской гонке. Сейчас я не вижу у команды тренерской идеи, мысли, рисунка игры», – сказал экс-игрок «Динамо».